Ürdün’den, İsrail’e tapu tescil tepkisi

Ürdün, İsrail’in Kudüs’teki mülklerin tapuya tescil edilmesi için geliştirdiği projeyi şehirdeki Filistinlilerin mülklerine el koymayı hedeflediği için kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu el-Ful, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs’ün uluslar arası hukuk ve kararlara göre 1967’den bu yana işgal altında olduğunu belirterek, işgalci güç olan İsrail’in Kudüs’ün statüsünü değiştirmek için aldığı kararlar ile attığı adımların hukuk dışı olduğunu ve geçersiz sayıldığını vurguladı.

MÜLKLERE DOKUNMAYIN

İsrail’in Kudüs’teki mülklerin tapuya tescil edilmesi için geliştirdiği projeyi şehirdeki Filistinlilerin mülklerine el koymayı hedeflediği için kınayan Ebu el-Ful, Kudüs’teki Filistinlilerin mülklerine dokunulmaması uyarısında bulundu. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, bugün Bakanlar Kurulu toplantısında İsrail’in Kudüs’teki mülklerin tapuya tescil edilmesi için geliştirdiği projenin, kentteki Filistinlilerin mülklerine el koymayı amaçladığını belirterek, uluslararası topluma buna karşı çıkma çağrısı yapmıştı.