Ürdün Sağlık Bakanı istifa etti

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, başkent Amman'da bir hastanede merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 8 hastanın ölmesininardından istifasını sunduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Ubeydat, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, Salt Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayın ahlaki sorumluluğunu üzerine aldığını belirterek, görevinden istifa ettiğini duyurdu. "El-Memleke" adlı Ürdün resmi televizyon kanalında yer alan haberde, 8 hastanın öldüğü olay sebebiyle birçok kişinin durumunun da kritik olduğu belirtilmiş, oksijen kesintisinin nedenine ilişkin bir detaya yer verilmemişti. Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne ise olay hakkında acilen bir soruşturma başlatılacağını ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde sürdürüleceğini duyurarak, olayın sorumlularının kanun önünde hesap vereceğini ifade etmişti. Yerel medyada yer alan haberlere göre başbakan sağlık bakanından istifa etmesini talep etmişti. Hayatını kaybedenlerin yakınları hastanenin önünde toplanırken polis içeri girmelerine izin vermedi. 10 milyon nüfuslu Ürdün'de koronavirüs vakalarındaki artışı kontrol altına almakta zorlanırken aşı tedariğinde de sorunlar yaşıyor. Ülkede şu anada kadar 465 binden fazla tespit edilirken 5 bin 200'den fazla kişi de Covid-19 nedeniyle öldü. Euronews Türkçe

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