Uygur Türkleri BM önünde

İsviçre’deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygurlara yönelik uyguladığı baskı politikalarını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

BM Cenevre Ofisi önündeki sivillere yönelik silâhlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda, Dünya Uygur Kongresi ile ABD’nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimî Temsilciliği’nin ortaklaşa açtığı sergi kapsamında çadır kuruldu. Uygur Türklerinin başlarından geçen olayların anlatıldığı serginin 18 Eylül’e kadar ziyaret edilebileceği belirtildi. Sergideki görevliler, BM İnsan Hakları Konseyi’nin 48’inci oturumunu Cenevre’de yaptığını, amaçlarının Uygur Türklerinin sesini dünyaya duyurmak olduğunu kaydetti. AA

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