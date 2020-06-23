Uygur yaptırımları ticarete takıldı

ABD Başkanı Trump, Pekin ile olan ticaret anlaşması görüşmeleri sebebiyle ‘Uygur yaptırımlarını’ askıya aldığını duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere karşı alınan yaptırımları erteleme kararı aldığını söyledi.

Euronews’deki habere göre Başkan Trump, Amerikan Axios haber sitesine verdiği demeçte “Pekin ile büyük bir ticaret anlaşmasının ortasındaydık” diyerek Çin ile ABD arasındaki ticari ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

250 milyar dolarlık anlaşma

Demecinde, “Harika bir anlaşma yaptığım satın alım potansiyeli 250 milyar dolarlık büyük bir ticaret anlaşmasının ortasındaydık” diyerek, yaptırımların Pekin’le yapılan ticari müzakerelerde engel oluşturabileceği endişesiyle askıya aldığını ifade etti. ABD Başkanı geçtiğimiz haftalarda Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı. Söz konusu yaptırımlar arasında, Çinli yetkililerin ABD’deki mal varlıklarının dondurulması ve bu yetkililere vize yasağı getirilmesi de yer alıyor. Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton yazdığı kitapta, Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile geçn sene yaptığı görüşmede çiftçilerin ağırlıklı olduğu eyaletlerde 2020 seçimlerinde zafer kazanması için Çin’den büyük miktarda Amerikan tarım ürünleri almasını istediğini öne sürmüştü. Ayrıca Şi’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde neden Uygur Türklerini tuttukları kampları kurduklarını anlattığı ve Trump’ın da Şi’ye “Kampları kurmaya devam etmelisiniz, bu yapılacak doğru bir şey.” dediğini iddia etmişti.