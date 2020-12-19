Uygurların zorla ürettiği maskeler Avrupa'da satılıyor

Çin'in farklı bölgelerinde zorla çalıştırılan Uygurların ürettiği tıbbi maskelerin ve koruyucu ekipmanların Avrupa'da satıldığı ortaya çıktı.

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) isimli sivil toplum kuruluşunun yayımladığı rapor, Avrupalı iki büyük distribütörün bu maskeleri pazarladığını ve Avrupa genelinde şu ana kadar 5 ülkenin tıbbi malzemeleri satın aldığını gösteriyor.

Üç katlı, tek kullanımlık cerrahi maskeler, 50'li paketler halinde Hubei Haixin markası altında online olarak da satılıyor.

Uzmanlara göre, Çin'in farklı bölgelerindeki fabrikalarda çalışanlar, Çin'in "işgücü transferi" kapsamında farklı kentlere gönderdiği Doğu Türkistanlılar.

OCCRP'nin diğer STK'larla birlikte ortak hazırladığı ve "Çin'in Ezdiği Uygurların Ürettiği Covid-19 Malzemeleri Avrupa'da satıldı" başlıklı rapora göre, Hubei Haixin isimli Çinli medikal tedarikçinin üretim tesislerinde Doğu Türkistan'dan transfer edilen en az 130 Uygur işçiyi çalıştırıyor.

Hubei Haixin, Covid-19 salgınının ilk başladığı Hubei eyaletinde, Wuhan şehrinde ve Doğu Türkistan'dan 3 bin km uzaklıkta yer alan bir şirket.

Uygurların zorla çalıştırıldığı Çinli şirketin ürettiği malzemeleri satan distribütörler arasında Avrupa'nın en büyük eczane zincirlerinden birine ve tıbbi toptancılara sahip McKesson ile İskandinav ve Baltık bölgelerinde sağlık otoritelerine ve stokçulara maske satan İsveçli tıbbi malzeme firması OneMed bulunuyor.

Rapora göre her iki firma da Avrustralya merkezli Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü'nün (ASPI), 80 bin Doğu Türkistanlının çeşitli işlerde zorla çalıştırıldığı yönündeki raporunun yayımlanmasından sonra da Çinli firmadan alışveriş yapmaya devam etti.

OCCRP, her iki firmanın adının da ASPI raporunda yer aldığını kaydetti.