Venezuela'da hükümet ile muhalefet arasındaki müzakereler askıya alındı

Venezuela hükümeti, Norveç'in ara buluculuğunda muhalefet temsilcileri ile 13 Ağustos'tan bu yana devam ettiği müzakerelerden, Venezuelalı iş adamı Alex Saab'ın ABD'ye iade edilmesi üzerine çekildi.

Meksika'nın ev sahipliğinde iktidar temsilcileri ile muhalefeti 17 Ekim'de yeniden bir araya getirmesi beklenen müzakereler, Saab'ın Afrika'daki ada ülkesi Cabo Verde (Yeşil Burun Adaları) tarafından ABD'ye iadesi üzerine kesintiye uğradı. Venezuela Hükûmetinin diyalog heyeti ve Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, açıklamasında, muhalefet ile yürüttükleri müzakereleri askıya aldıklarını belirterek, "Heyetimiz müzakere ve diyalog masasına katılımını askıya aldığını duyuruyor. Temsilcimiz, Alex Saab'a yönelik saldırganlığı protesto ediyoruz ve Meksika'da 17 Ekim'de başlayacak olan görüşme turuna katılmayacağız." ifadesini kullandı. Öte yandan muhalefet temsilcileri, hükümetin müzakerelerden çekilme kararına tepki gösterdi. Euronews Türkçe

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