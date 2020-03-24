Venezuela’da işten çıkarmalar yasaklandı

Devlet Başkanı Nicolas Maduro halkı koronavirüsün ekonomik etkilerinden korumak adına alınan ekonomik önlemleri açıkladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, pazar günü devlet televizyonunda yaptığı konuşmada halkı koronavirüsün ekonomik etkilerinden korumak adına alınan bazı ekonomik önlemleri açıkladı.

Maduro, işletme ve konut kiralarının ve kredi faiz ödemelerinin 6 ay askıya alındığı bildirirken, kamu ve özel sektör çalışanlarına devlet tarafından ekstra bir ödeme yapılacağını, küçük ve orta ölçekli işletme çalışanlarının da maaşlarının Eylül ayına kadar devlet tarafından ödeneceğini bildirdi. Maduro ayrıca karantina sebebiyle işten çıkarmaların yasaklandığı açıkladı.

Geçen hafta Küba’dan gelen 130 sağlık çalışanının yanı sıra Çin ve Rusya’dan da insani yardım geleceğini bildiren Maduro, ABD’ye ise pandemi süresi boyunca ülke üzerindeki ambargonun kaldırılması çağrısında bulundu.

Venezuela’da bugüne kadar 84 koronavirüs vakası görüldü ve henüz ölen olmadı. Ayrıca geçtiğimiz hafta Venezuela hükümetinin IMF’den koronavirüse karşı önlemler için talep ettiği 5 milyar dolarlık kredi reddedilmişti.