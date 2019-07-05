Venezuela'dan BM'ye 'rapor' tepkisi

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı William Castillo, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülkesindeki insan haklarına ilişkin hazırladığı raporun önyargılı olduğunu vurgulayarak düzeltilmesi çağrısı yaptı.

Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı William Castillo, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin ülkesindeki insan haklarına ilişkin hazırladığı raporun önyargılı olduğunu belirterek düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Bakan Yardımcısı Castillo, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden ve Venezuela'daki insan hakları durumunun ele alındığı BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41. oturumunda konuştu.

İki hafta önce BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in ülkesini ziyaret ettiğini ve BM dahil uluslararası tüm kurumların ülkesine rahatça erişim izni olduğunu dile getiren Castillo, BM'nin son raporunda yer alan işkence, cinsel taciz, yargısız infazlar ve diğer insan hakları ihlallerine yönelik iddiaları sert dille eleştirdi.

Castillo, BM'nin yeni raporunun daha önceki raporların "karbon kopyası" olduğunu, bilimsel titizlikten yoksun olduğunu, önyargıyla hazırlandığını ve ciddi metodolojik hataların yapıldığını ifade ederek raporun düzeltilmesi çağrısında bulundu.