Verilen sözler tutulmadı

AKPM Eski Türkiye Eş-Raportörü Ingebjorg Godskesen, Ankara’nın AİHM’e verdiği sözleri yerine getirmediğini söyledi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Eski Türkiye Eş-Raportörü Ingebjorg Godskesen, Türkiye’ye yapılan ziyaretlerin iletişim kanallarını açık tutmak için önemli olduğunu ancak Ankara’nın verilen sözleri yerine getirmediğini söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano’nun Türkiye’ye gidişini euronews’e değerlendiren Godskesen, kendi ziyaretlerinde karşılaştığı ve onu şaşırtan durumları anlattı. Söz konusu gezilerin Türkiye tarafından planlandığı söyleyen eski raportör, kendilerine çizilen programdan çıkmak istedikleri durumda çoğu zaman bu taleplerinin kabul edilmediğini belirtti. 15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında AKPM’de Türkiye raportörlüğü yapan Norveçli parlementer Godskesen, ziyaretlerinin ardından hazırladıkları raporların yumuşatılması konusunda Türk parlementerlerden talep aldıklarını söyledi.

Durum daha da kötüleşti

Karşılaştıkları ihlallere karşı sessiz kalamayacaklarını ifade eden siyasetçi, “Raporu iyileştirmemizi ve bazı kısımlarını çıkarmamızı istediler ama biz bunu yapamazdık” dedi. Bu nedenle AKPM’deki Türk üyelerle ilişkilerinin kötüleştiğini belirten Godskesen, “İlk raporumdan sonra Türkiye’de kendimi çok hoş karşılanmış hissetmedim, ikincisinden sonra durum daha da kötüleşti” açıklamasını yaptı. Godskesen, hapishane ziyareti için yaptıkları başvuruların sürekli reddedildiğini, sadece son gidişinde seçim dönemine denk geldiği için bir cezaevini gezme imkanının kendilerine sağlandığını ifade etti. Burada herkesin oy kullanmaya zorlandığını söyleyen parlementer, bunun kendisini şaşırttığını belirtti. Godskesen, resmi bir ziyaret sırasında bile mahkûmlara yapılan baskıların boyutunun fazla olduğu görüşünü dile getirdi.

15 Temmuz hakkında soru işaretleri

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra iki hafta sonraki ziyaretinde Ankara’da bombalanan alanları gezdiklerini açıklayan Godskesen, “Önceden hazırlanmış olduğu düşünülen bir eylem için bence beklenenden çok daha küçük boyutlarda bir saldırıydı” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki hasarın çok küçük boyutta olması ve meclisteki saldırının kimsenin olmadığı noktalara yapılması konusunda kendisinde soru işaretlerinin oluştuğunu söyledi. Eş-Raportör Marianne Mikko ile hazırladıkları raporda Ankara’ya çok sayıda eleştiri ve öneride bulunan Godskesen, “Türk temsilciler, bahsettiğimiz sıkıntılar hakkında adımlar atmaya söz verdiler. Ama hiçbir şey yaptıklarını düşünmüyorum” şeklinde konuştu. Daha önce Diyarbakır’a da uğradıklarını ve buradaki yetkililerin kendilerine olumlu bir imaj çizmeye çalıştığını söyleyen parlementer, halk ile temaslarında yetkililer tarafından verilen sözlerin tutulmadığını gördüklerini ifade etti.