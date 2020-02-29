Virüs nedeniyle karantinaya alınan gemide 2 yolcu daha öldü

İlk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılan koronavirüs nedeniyle, Japonya'da karantina altına alınan gemide 2 yolcunun daha öldüğü açıklandı.

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce Diamond Princess adlı gemiden hastaneye kaldırılan 2 yolcunun daha öldüğü açıklandı. Yolculardan birinin Japon vatandaşı bir kadın olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden diğer yolcunun ise İngiltere vatandaşı bir erkek olduğu kaydedildi. VAKA SAYISI ARTIYOR Öte yandan, Japonya’dan bugün bildirilen yeni korona virüsü vakaları ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısını 939'a çıkardı. Toplam vakaların 705'ini, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.

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