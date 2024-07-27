Yahudi asıllı vekil Sara, Teröristin Kongre’deki konuşmasına katılmadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmada ABD ile İsrail’in dostluğuna sık sık vurgu yaparak, Kongre üyeleri tarafından sürekli alkışlandı. Ancak ABD Kongresi’nin en genç vekillerinden olan Yahudi asıllı Sara Josephine Jacobs, Netanyahu’nun Kongre’deki konuşmasına katılmadı.

Jacobs, Yahudilik inancı nedeniyle Netanyahu’nun konuşmasına katılmadığını açıkladı. Jacobs, İsrail’in saldırılarının geldiği boyut nedeniyle vicdanen rahatsızlık duyduğunu da dile getirdi. Jacobs, “Netanyahu’nun Kongre’deki konuşmasına katılmayı vicdanen kabul edemedim,” ifadesini kullandı. Euronews’in haberine göre Jacobs, İsrail’in Hamas’a karşı kendini savunma hakkını kullanmış olmasına rağmen gelinen noktanın kabul edilemez olduğunu şu cümlelerle dile getirdi: “Gazze’yi yerle bir etmenin, neredeyse tüm sivil nüfusu yerinden etmenin ve Filistinli nesilleri yok etmenin kesinlikle hiçbir haklı gerekçesi olamaz.” Haber Merkezi

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