İSLÂM KARŞITLIĞI KARİKATÜRLERİ SEBEBİYLE İSLÂM DÜNYASINDA BÜYÜK TEPKİYESEBEP OLAN İSVEÇLİ KARİKATÜRİST LARS VİLKS İLE İKİ KORUMA POLİSİ, TRAFİK KAZASI SONRASI YANARAK ÖLDÜ.

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam karikatürleri sebebiyle İslâm dünyasında büyük tepkiye sebep olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldü.

İsveç’in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında öldü. İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi. İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.

2007 yılında İsveç’in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks’in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e -Aleyhissalatu Vesselam- hakaret ihtiva eden karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye sebep olmuştu. 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.