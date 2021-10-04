"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Yanarak öldü

04 Ekim 2021, Pazartesi 17:00
İSLÂM KARŞITLIĞI KARİKATÜRLERİ SEBEBİYLE İSLÂM DÜNYASINDA BÜYÜK TEPKİYESEBEP OLAN İSVEÇLİ KARİKATÜRİST LARS VİLKS İLE İKİ KORUMA POLİSİ, TRAFİK KAZASI SONRASI YANARAK ÖLDÜ.

İslam karşıtlığıyla bilinen ve çizdiği Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam karikatürleri sebebiyle İslâm dünyasında büyük tepkiye sebep olan İsveçli karikatürist Lars Vilks ile iki koruma polisi, trafik kazası sonrası yanarak öldü.

İsveç’in Dagens Nyheter gazetesinin haberine göre, Lars Vilks ve iki koruma polisi trafik kazasında öldü. İsveç Emniyet Genel Müdürü Anders Thornber, yaptığı açıklamada olayı doğrulayarak iki polis memurunun ailelerine başsağlığı diledi. İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre, Smaland bölgesinde bulunan Markaryd yerleşim birimine yakın otoyolda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu patlayan ve alev alan araçlarda 3 kişi yanarak öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Yaralanan kişinin kamyon şoförü olduğu, otomobilde ölen kişilerin Lars Vilks ve iki polis koruması olduğu kaydedildi.

2007 yılında İsveç’in yerel gazetesi Nerikes Allehanda, Lars Vilks’in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e -Aleyhissalatu Vesselam- hakaret ihtiva eden karikatürlerini yayımlamış, karikatürler İslam dünyasında büyük tepkiye sebep olmuştu. 2007 yılından bu yana gizli bir adreste yaşayan ve polis korumalarıyla gezen Vilks, birçok programda protesto edilmiş ve yumurtalı saldırıya uğramıştı.

Okunma Sayısı: 419
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Keyfi rejimin çıktısı talimatlı demokrasi talimatlı ekonomi

    Dünyada üretilen gıdanın 3’te 1’i israf ediliyor

    Filistinlilere siyonist tacizi tırmanıyor

    Dünya genelinde Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişilemiyor

    Adli Tıp Kurumu 28 Şubat komutanları hakkında rapor hazırladı

    Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 810 vaka 248 ölüm gözlemlendi

    'Pandemileri yaşamaya devam edeceğiz'

    Ormanların hızla içi boşaltılıyor

    Belçika'da tartışmalı 'pandemi yasası' yürürlüğe kondu

    Saray’dan gelen paralar vergi cennetinde

    Sudan’ın doğusunda tansiyon düşmüyor: İlaç, gıda ve yakıt krizi kapıda

    TÜİK % 19.58 diyor, ENAG % 44.70 dedi

    Üretici - market fiyat farkı 3 buçuk kata ulaştı

    Önce öğretmenlerin sorununu çözün

    Yanarak öldü

    Gürer: Maliyet artışını takmayın demek, zam yağmuruna işarettir

    İsrail 1967'den beri Filistinlilere ait ''11 bin 900'' evi yıktı!

    En büyük hayali gerçekleşti

    MSB: Kıta sahanlığını ihlal eden araştırma gemisine müdahale edildi

    İngiltere'deki akaryakıt krizinde son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erdoğan’ın o sözleri ve Ayşe Özdoğan’a yapılan
    Ali FERŞADOĞLU

    “Helâllik” almayan zarar eder
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Toplumsal uzlaşmanın temini amacıyla…
    Süleyman KÖSMENE

    Ruhun ömrü ne kadardır?
    Osman ZENGİN

    Saflar camilerde gevşetilirken...
    Cevher İLHAN

    “Millet ittifakı”nın stratejik aklı ve duruşu
    Genel

    Keyfi rejimin çıktısı talimatlı demokrasi talimatlı ekonomi
    Faruk ÇAKIR

    Meclise dilekçe yazmak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.