Yangınlar havayı kirletti

Türkiye dahil pek çok Akdeniz ülkesiyle ABD ve Rusya’da etkili olan şiddetli orman yangınları, dünya çapında rekor düzeyde karbondioksit yaydı.

Bu yaz Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Akdeniz ülkeleri ile Rusya ve ABD’de etkili olan şiddetli orman yangınları dolayısıyla dünya çapında karbondioksit salınımının rekor seviyeye yükseldiği bildirildi. Türkiye için günlük yangın yoğunluğu, yaklaşık 20 yıllık veri setinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyelere ulaştı. DW’deki habere göre AB’ye bağlı Copernicus Atmosfer Gözetim Merkezinden yapılan açıklamada Temmuz ve Ağustos aylarında kuzey yarımkürede çıkan şiddetli orman yangınlarının, ölçümlerin başladığı 2003 yılından bu yana kaydedilen en yüksek karbondioksit emisyonuna yol açtığı kaydedildi. Merkez, yangınların alışılmadık yoğunlukta olduğuna ve alışılandan daha uzun sürdüğüne işaret ederek dünya çapında yol açtığı emisyon miktarının Temmuz ayında 1258,8 megaton, Ağustos ayında da 1348,6 megaton olarak tahmin edildiğini bildirdi.

Küresel ısınma yangınları şiddetlendirdi

Küresel ısınmanın arttırdığı ısı dalgaları, kuraklık şartları ve azalan toprak nemi, üç kıtada benzeri görülmemiş yangınları şiddetlendirdi. Kopernik Atmosfer İzleme Servisi’nde (CAMS) kıdemli bilim adamı ve orman yangını uzmanı Mark Parrington, “Yangınların sayısı, yanan alanın büyüklüğü, yoğunlukları ve kalıcılıkları olağandışı olarak göze çarpıyordu” dedi. Dünya çapında yangınların Temmuz ve Ağustos aylarında yol açtığı emisyonun yarısından fazlası, ABD ve Rusya’nın Sibirya bölgesindeki yangınlardan kaynaklandı. Rusya’nın Yakutistan bölgesi ile Çukotka Özerk Okrugu başta olmak üzere tek başına 970 megaton emisyona yol açtığı kaydedildi. Şiddetli orman yangınları bu bölgelerin yanı sıra Türkiye, Yunanistan, İspanya, Fransa ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde de can kaybı ve hasara yol açmıştı.