Yaralı Filistinlileri uyurken katlettiler

Filistin parlamento üyesi Dr. Mustafa Barghouti, İsrail özel güvenlik gücü ve gizli istihbarat timine ait üç ajanın, biri tekerlekli sandalyede hasta görüntüsü vererek, biri doktor, biri de sağlık uzmanı ve Müslüman bayan hemşire kıyafetinde Cenin hastanesine girip üç Filistinli yaralıyı uyurken başlarına sıkıp öldürdüklerini söyledi.

Bu tarz suikastlerin uluslararası hukukun ve insani hukukun ciddi ihlali olduğunu ve hastane personelinin bu durumdan sonra artık kimin kim olduğunu bilememe sıkıntısı yaşadığını ifade eden Barghouti, bu grubun isminin Arabist diye bilindiğini, web sitede resimlerle kendilerini kahraman diye tanıttıklarını ve İsrail rejiminin bunları takdir ettiğini belirtti. Haber Merkezi

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