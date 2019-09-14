Yasa değişikliği grev getirdi

Fransa’da hükümetin emeklilik yasasındaki değişikliğine ilk tepki demiryolu işçilerinden geldi. Çalışanlar 24 saatlik grev başlattı. Bu grevin, büyük grev dalgasının ilk halkası olacağı konuşuluyor.

Fransa’da Hükümeti’nin emeklilik yasasında değişiklik öngören yasa tasarısı çalışanları harekete geçirdi. İlk tepki demiryolu işçilerinden geldi. Çalışanlar 24 saatlik grev başlattı.

Bu grevin, büyük grev dalgasının ilk halkası olacağı konuşuluyor çünkü gelecek hafta içinde, avukatlar, doktorlar ve pilotlar da greve katılmaya hazırlanıyor. Macron hükümeti emeklilik yasasında büyük değişiklik öngören reform çalışmasını duyurdu. Cnnturk’de geçen habere göre bu yasayla, memur-işçi ayrımının ortadan kaldırılması, emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e çekilmesi planlanıyor.

İşçiler haklarını aramak için greve gidince başkent Paris’te 14 metro hattından 10’u hizmet veremedi. Yalnızca otomatik pilotla çalışan iki metro ağı çalışmaya devam etti. Toplu taşımayı kullanamayan çalışanlar, taksi ve kişisel araçlarına yöneldi. Turizm kentinde trafik uzunluğunu 180 km’ye kadar ulaştı.

Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jean Cebbari Fransız Demiryolları binasına gitti ve sendika temsilcileriyle görüştü. Cebbari sendikalara reformu birlikte hazırlama önerinde bulundu. Gelecek haftada greve avukatlar, doktorlar, sağlık çalışanları ve pilotlar da katılacak.