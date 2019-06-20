Yavuz sondaj gemisi Doğu Akdeniz yolcusu

Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayacak 2. sondaj gemisini bölgeye yolladı. 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz perşembe günü Kocaeli'den Akdeniz'e doğru yola çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sondaj gemisinin çalışmaları hakkında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Magosa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda üç bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak." açıklamasında bulundu. Doğu Akdeniz krizi Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde sürdürdüğü petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına son vermesini istiyor. Kıbrıs, Türkiye'nin hava ve deniz sahasını ihlal ettiğini iddia ediyor. Kıbrıs ve Yunanistan yetkilileri bu konuda Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını talep edebileceklerini duyurdu. Kıbrıs'ın çevresinde gerçekleştirilen doğalgaz arama faaliyetleri yıllardır bölgede tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten Türk gemisi mürettebatına yönelik tutuklama emri çıkarıltmış, karar Türkiye hükümeti tarafından sert tepkilerle karşılanmıştı. AB ülkelerinin uyarılarına rağmen Türkiye bölgede doğalgaz arama faaliyetlerine başlamış bulunuyor. TCG Fatih Fırkateyni eşlik edecek Yavuz Sondaj Gemisi'ne Akdeniz'deki seyri sırasında TCG Fatih Fırkateyni eşlik edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı sondaj gemisinin yapacağı bütün operasyonların uluslararası kural ve düzenlemelere göre gerçekleştirileceğini söyledi. Euronews Türkçe

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