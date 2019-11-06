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7 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Yemen’de barış ümidi

06 Kasım 2019, Çarşamba 22:51
AB, “Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması Yemen’de ve bölgede gerginliği azaltarak barış getirebilir” dedi.

Avrupa Birliği (AB), Yemen hükümetiyle ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması’nın gerginliği azaltabileceğini ve bölgeye barış getirebileceğini belirterek anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında sağlanan anlaşma, Yemen’de ve bölgede gerginliği azaltarak barış getirebilir.” ifadelerine yer verildi.

Fırsatı değerlendirme çağrısı yapıldı

Dünyanın en ciddî insanî krizini yaşayan Yemen’in, müzakere edilmiş, kapsayıcı bir barış anlaşması sağlamaya yaklaştığı kaydedilen açıklamada, bütün taraflara bu fırsatı değerlendirme çağrısı yapıldı.  Açıklamada, AB’nin Yemen’in egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği yinelendi.

Riyad Anlaşması

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 4 Kasım’da Suudi Arabistan’ın başşehri Riyad’da imzalanmıştı. Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12’sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’nin 15 günde Aden’e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali şehirlerine birer vali atamasını ihtiva ediyor.

AA

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