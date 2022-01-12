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13 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Yemen harab olduktan sonra...

12 Ocak 2022, Çarşamba 23:17
Arap koalisyonunun, Yemen için kalkınma hamlesi başlattığını açıklaması, “Neredeyse yok olan bir ülke için geç kalınmadı mı?” sorusunu sordurdu.

Yemen’de hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Şebve ilinden başlayarak “Mutlu Yemen’in Hürriyeti” adıyla kalkınma hamlesi başlatıldığını duyurdu. Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, İran destekli Husilerden geri alınan Şebve iline gelerek, burada Vali Avad el-Avleki ile basın toplantısı düzenledi. Yemen halkına destek için kalkınma hamlesi başlatıldığını ifade eden Maliki, “ister kurtarılmış Şebve isterse binlerce iç göçmene ev sahipliği yapan Marib olsun ülkenin her yerinde insanî yardım çalışmalarının önemli olduğunu” vurguladı. Şebve’nin Husilerden kurtarılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve bunu “tarihi bir an” olarak nitelendiren Maliki, bu konuda orduya ve ona bağlı Amalika Tugayları ile Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) teşekkür etti. Maliki, “Yemenliler birlik olursa Şebve’yi kurtardıkları gibi ülkenin tamamını da kurtarırlar.” dedi.     

BM’den de destek çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) ülkedeki barış çabalarının başarısı için Yemen’e örgütlü ve sürekli destek sağlamaya çağırdı. BM Temsilcisi’nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Grundberg, İngiltere’nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly ve bir dizi üst düzey yetkiliyle görüşerek İngiltere ziyaretini tamamladı. Grundberg, İngiliz yetkililerle görüşmesinde, Yemen’deki kötüleşen ekonomik durum, son zamanlarda yaşanan askeri gerginlik ve bunun çatışan taraflar arasındaki anlaşmazlığa barışçıl ve adil bir çözüm bulma şansı üzerindeki olumsuz etkisini ele aldı. Özel Temsilci Grundberg, askerî tırmanışın sürdürülebilir çözümlere engel olduğunu vurgulayarak, “Yemenli taraflar, müzakere yoluyla şiddeti azaltmayı ve kapsamlı bir çözüme ulaşmanın yolunu bulmayı amaçlayan sürekli bir siyasi diyaloğa girmelidir.” ifadelerini kullandı.

AA

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