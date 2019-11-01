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Yeni Delhi'de 'hava kirliliği' alarmı: Öğrencilere maske dağıtıldı

01 Kasım 2019, Cuma 13:57
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesinin acil durum seviyesine düştüğü, şehirdeki öğrencilere maske dağıtıldığı bildirildi.

Hindistan basınındaki haberlerde, Hava Kalitesi ve Hava Tahmini ve Araştırması Sistemi'ne (SAFAR) göre, başkentteki hava kalitesinin ocak ayından bu yana ilk kez acil durum seviyesine düştüğü vurgulandı.

Başkentteki 37 hava kalitesi izleme istasyonunun tamamı hava kalitesi indeksini 400'ün üzerinde gösterirken, bazı bölgelerde bu seviyenin 700'ün üzerine çıkarak tehlikeli seviyeye geldiği kaydedildi.

Havadaki zararlı parçacık miktarını ölçen PM (Partikül Madde) 2,5 oranının Gaziabad bölgesinde 480'in üzerine çıktığı aktarıldı.

Hava kirliliğinin ne boyutta olduğunu gösteren hava kalitesi indeksine göre 201-300 düşük, 301-400 çok düşük, 401-500 arası şiddetli ve 500'ün üzeri tehlikeli seviye olarak belirtiliyor.

Öğrencilere maske dağıtıldı

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, çevre eyaletlerde yakılan anızlar sebebiyle başkentteki hava kirliliğinin iki katına çıktığını belirterek, özel ve devlet okullarındaki öğrencilere maske dağıtıldığını bildirdi.

Başkentteki hava kalitesinin son 5 yılın en düşük seviyesinde olduğu bilgisini paylaşan Kejriwal, "İnsanlar nefes almakta zorlanıyor. Onları rahatlatmak için özel okullar ve devlet okullarındaki tüm öğrencilere maske dağıtıyoruz." dedi.

Haryana ve Pencap eyaletlerinde yakılan anızlara, Işık Bayramı Diwali Festivali sırasında yoğun olarak patlatılan havai fişekler ve yakılan kutlama ateşleri eklenince, Yeni Delhi'deki hava kalitesi çok düşük seviyeye inmişti.

Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir Hindistan'da bulunuyor.

AA

Etiketler: yeni delhi, hava kirliliği
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