Yeni Zelanda'da hükümet kendi maaşlarında kesintiye gidecek

Yeni Zelanda’da, koronavirüs salgını nedeniyle alınan ekonomik tedbirler kapsamında Başbakan Jacinda Ardern, bakanlar ve kamu hizmetleri yöneticileri önümüzdeki altı ay boyunca maaşlarında yüzde 20’lik bir kesintiye gidiyor.

Dünyanın en sıkı karantina kurallarını hayata geçiren ülkelerden biri olan Yeni Zelanda, zorunlu hizmetlerin üç haftadır askıya alınmasının ardından başlayan ekonomik durgunluğu aşmak adına harekete geçti ve kesintiye ‘en tepeden’ başladı. İşsizliğin artacağı tahmininde bulunan hükümet, Başbakan Jacinda Ardern başta olmak üzere bakanların ve kamu hizmetleri yöneticilerinin maaşlarında önümüzdeki altı ay boyunca yüzde 20’lik kesinti yapma kararı aldı. Salgın nedeniyle pek çok kişinin işini kaybedebileceğini ya da ücret kesintilerine maruz kalacağını kabul ettiklerini belirten Ardern, “İşte harekete geçebileceğimiz nokta bu ve bu yüzden böyle yaptık” dedi. Maliye Bakanı Grant Robertson da 14 Mayıs’a açıklanacak yıllık bütçenin ‘toparlanmaya’ odaklanacağı söyledi.

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