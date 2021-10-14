''Yerleşimci şiddeti'' büyük sorun

İSRAİL PARLAMENTOSUNDAKİ SOL TANDANSLI MERETZ PARTİSİ’NDEN GABİ LASKY, “YERLEŞİMCİLER VE FİLİSTİNLİLER ARASINDA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARINDA SADECE FİLİSTİNLİLER TUTUKLANIYOR. YERLEŞİMCİLERİN DOKUNULMAZLIĞI VAR, SORUNUN TEMELİ BU” DEDİ.

İsraİl parlamentosu üyesi milletvekilleri, ordu güçleri ve polisin, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik şiddetine göz yumduğunu belirtti. İsrail parlamentosunun Dışişleri ve Güvenlik Komitesi’nin oturumunda sağ ve sol partilerden milletvekilleri arasında sıcak tartışmalar yaşandı. Sol blokta yer alan Meretz Partisi’nden Gabi Lasky, oturumda yaptığı konuşmada, “Elimizde, bir yerleşimcinin, askerden silahını alıp Filistinlilere ateş açtığını gösteren fotoğraflar var. İsrail ordusu kim olduğunu biliyor ancak bilgi vermiyor.” dedi.

“YERLEŞİMCİLERİN DOKUNULMAZLIĞI VAR, SORUNUN TEMELİ BU”

Birçok olayda askerlerin hazır bulunduğunu ancak yerleşimcilerin yasaların yerine getirilmesinden korkmadığını belirten Lasky, “Bunların hepsi siyasetin bir parçası. Yerleşimciler ve Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarında sadece Filistinliler tutuklanıyor. Yerleşimcilerin dokunulmazlığı var, sorunun temeli bu.” diye konuştu. Yine Meretz Partisi’nden Michal Rozin de “Emniyet güçlerinin kayıtlarına göre, 2021 yılının ilk yarısında Yahudi yerleşimciler tarafından 416 şiddet olayı yaşandı. İsrail polisi ve ordusu, göz yumuyor. İsrail devletinin yüzü bu mu?” ifadelerini kullandı. Ortak Arap Listesi’nden Ahmed es-Sadi de işgalin “siyasî bir mesele ve başlı başına bir şiddet eylemi” olduğunu söyledi. Ortak Arap Listesi’nden Ofer Cassif de “Odadaki fiilî işgaldir. Buradaki bütün kötülüklerin başı budur. Failleri, ordu, polis ve yerleşimcilerdir. Birbirleriyle işbirliği içinde çalışıyorlar.” dedi.

Zeytin ağaçlarını söktüler

İsraİillİ Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli çiftçilere ait 70 zeytin ağacını söktüğü bildirildi. Filistinli aktivist Fuat El-Amur, yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin El-Halil şehrine bağlı Mesafer Yatta beldesinde Filistinlilere ait zeytin ve meyve ağaçlarını hedef aldığını söyledi. Amur, Mesafer Yatta bölgesi başta olmak üzere Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da zeytin hasadı mevsiminin başlamasıyla Filistinlilere ve mahsullerine yönelik saldırılarında artış yaşandığını ifade etti.