"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

''Yerleşimci şiddeti'' büyük sorun

14 Ekim 2021, Perşembe
İSRAİL PARLAMENTOSUNDAKİ SOL TANDANSLI MERETZ PARTİSİ’NDEN GABİ LASKY, “YERLEŞİMCİLER VE FİLİSTİNLİLER ARASINDA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARINDA SADECE FİLİSTİNLİLER TUTUKLANIYOR. YERLEŞİMCİLERİN DOKUNULMAZLIĞI VAR, SORUNUN TEMELİ BU” DEDİ.

İsraİl parlamentosu üyesi milletvekilleri, ordu güçleri ve polisin, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik şiddetine göz yumduğunu belirtti. İsrail parlamentosunun Dışişleri ve Güvenlik Komitesi’nin oturumunda sağ ve sol partilerden milletvekilleri arasında sıcak tartışmalar yaşandı.  Sol blokta yer alan Meretz Partisi’nden Gabi Lasky, oturumda yaptığı konuşmada, “Elimizde, bir yerleşimcinin, askerden silahını alıp Filistinlilere ateş açtığını gösteren fotoğraflar var. İsrail ordusu kim olduğunu biliyor ancak bilgi vermiyor.” dedi.      

“YERLEŞİMCİLERİN DOKUNULMAZLIĞI VAR, SORUNUN TEMELİ BU”      

Birçok olayda askerlerin hazır bulunduğunu ancak yerleşimcilerin yasaların yerine getirilmesinden korkmadığını belirten Lasky, “Bunların hepsi siyasetin bir parçası. Yerleşimciler ve Filistinliler arasında yaşanan şiddet olaylarında sadece Filistinliler tutuklanıyor. Yerleşimcilerin dokunulmazlığı var, sorunun temeli bu.” diye konuştu.  Yine Meretz Partisi’nden Michal Rozin de “Emniyet güçlerinin kayıtlarına göre, 2021 yılının ilk yarısında Yahudi yerleşimciler tarafından 416 şiddet olayı yaşandı. İsrail polisi ve ordusu, göz yumuyor. İsrail devletinin yüzü bu mu?” ifadelerini kullandı. Ortak Arap Listesi’nden Ahmed es-Sadi de işgalin “siyasî bir mesele ve başlı başına bir şiddet eylemi” olduğunu söyledi. Ortak Arap Listesi’nden Ofer Cassif de “Odadaki fiilî işgaldir. Buradaki bütün kötülüklerin başı budur. Failleri, ordu, polis ve yerleşimcilerdir. Birbirleriyle işbirliği içinde çalışıyorlar.” dedi.

Zeytin ağaçlarını söktüler

İsraİillİ Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli çiftçilere ait 70 zeytin ağacını söktüğü bildirildi. Filistinli aktivist Fuat El-Amur, yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin El-Halil şehrine bağlı Mesafer Yatta beldesinde Filistinlilere ait zeytin ve meyve ağaçlarını hedef aldığını söyledi. Amur, Mesafer Yatta bölgesi başta olmak üzere Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’da zeytin hasadı mevsiminin başlamasıyla Filistinlilere ve mahsullerine yönelik saldırılarında artış yaşandığını ifade etti.

 

AA

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam dünyasının ihtiyacı BEDİÜZZAMAN MODELİ

    TCMB yönetiminde yeni atamalar

    ''Yerleşimci şiddeti'' büyük sorun

    İnşaat maliyeti arttı, konut satışları azaldı

    Sağlık sektörü kaosa sürükleniyor

    Üniversitelilere hızla aşı olma çağrısı

    Norveç'te yoldan geçenlere 'oklu' saldırı: Çok sayıda kişi öldü

    'Türkiye’ye doğal gaz sevkiyatı artıyor'

    Türkiye'de son 24 saat
    📷

    Organik elmalar reçel olacak

    518 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu

    Tarım Kredi, çiftçiyi bitirecek

    Van'daki İran ajan şebekesine MİT operasyonu

    3. doz aşı için TURKOVAC başvuruları e-Nabız üzerinden alınmaya başladı

    24 günde 1458 bina yıkıldı

    İngiltere ekonomisi tedarik kriziyle sarsılıyor: 6 tüketiciden 1'i temel gıdaya ulaşamadı

    Yarın başlayacak 2. ek yerleştirme tercih işlemleri 18 Ekim'e kadar sürecek

    Binlerce memur yüzüstü bırakıldı

    Tedbirler azaldı vak’alar arttı

    İlk sandıkta gidecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim rüşvetleri de, baskı politikaları da iktidarı kurtaramaz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Bu kadar hukuksuzluk her yerde olur mu?
    Ahmet BATTAL

    Yap anketini, al sonucunu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    TCMB yönetiminde yeni atamalar
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dön eve anne, bana imanı öğret!”
    Genel

    İslam dünyasının ihtiyacı BEDİÜZZAMAN MODELİ
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhtıra sonrası ilk genel seçim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.