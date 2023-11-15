Yeter artık çocuklar ölmesin

Filistinliler, Gazze’deki dramı Avrupa Parlamentosu’nda anlattı. 11 yaşındaki Fatma Ebu Malik, Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmalısınız. Yeter artık, masum çocuklar ölmesin” dedi.

İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze’de yaşanan dram, Avrupa Parlamentosu’nda, Filistinliler ve milletvekilleri tarafından dile getirildi. Belçika’da yaşayan Gazzeliler, AP’nin İrlandalı milletvekilleri Mick Wallace ve Clare Daly eşliğinde, Gazze’deki trajediyi ve ailelerinin yaşadıklarını, ölümleri, İsrail bombardımanını, parlamentodaki basın toplantısında anlattı. Filistin’in Brüksel’deki büyükelçiliğinde Misyon Şefi Yardımcısı Adel Atieh, bir aydan uzun süredir devam eden İsrail saldırılarında Gazze’de 12 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altında kaldığı düşünülen 3 binden fazla Filistinliden haber alınamadığını söyledi.

150 AİLE YOK OLDU

“Gazze’de şu ana kadar 150 aile tamamıyla yok oldu, kayıtlarımızdan silindi.” diyen Atieh, ailelerinin büyük bölümünü kaybeden Gazzelilerin, Avrupa Parlamentosu’nda seslerini duyurmak ve ateşkes çağrısı yapmak istediğini dile getirdi. Gazze’de doğan 11 yaşındaki Fatma Ebu Malik, 5 yıl önce yine bir İsrail saldırısında yaralanan kardeşinin tedavisi için Belçika’ya geldiklerini söyledi. İsrail’in saldırılarında ailesinden 52 kişinin yaşamını yitirdiğini dile getiren Malik, “Gazzelilerin ne zaman güvenli bir yeri olacak? Bu adil değil ve aynı zamanda insanlık dışı. Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmalısınız. Yeter artık, masum çocuklar ölmesin.” dedi.

Bu savaş değil, soykırım

Gazzeli Hatice Darabbey ise 8 ay önce Belçika’ya geldiğini, ailesinin Gazze’de kaldığını ve İsrail’in saldırılarında ailesi ile arkadaşlarından çok sayıda kişiyi kaybettiğini gözyaşları içinde anlattı. Filistinli Muhammed Halalu da Gazze’de annesi, 6 kardeşi, 12’si çocuk olmak üzere akrabalarından toplam 30 kişinin İsrail bombardımanında hayatını kaybettiğini söyledi. Halalu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sadece savaş değil soykırım. Failler belli. Maalesef bazıları da bu suçları destekliyor. Bugün burada keder içinde, dostlarımla, harekete geçme imkanı olan herkese, liderlere, hükümetlere, kuruluşlara acilen müdahale etmeleri için yalvarıyoruz. Kan dökülmesini bitirmek, Gazze’de daha fazla Filistinlinin ölümünü önlemek için ateşkes çağrısı yapıyoruz. İnsanlık acıları görmezden gelmemeli.”