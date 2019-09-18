Mısır'da halk, darbeci cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi'ye karşı birleşti. Halkın ekonomik kriz ile boğuştuğu Mısır'da halk Sisi'ye "yeter" diyor.

Mısır'da yaşanan darbenin lideri Genelkurmay ve Savunma Bakanı Abdulfettah el Sisi'ye karşı halk isyan bayrağını çekti. Sisi'ye tepkiler yağıyor. Sisi karşıtı halk, Twitter'da. "Yeter ya Sisi" hastagi altında birleşti. Mısır darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve generallerini yolsuzluk ve vergi mükelleflerinin milyonlarca dolarını boşa harcamakla suçlayan Mısırlı iş insanı Muhammed Ali, Sisi'ye karşı sosyal medyada kampanya başlattı. Ali, Twitter hesabından paylaştığı ve ilk adım olarak da Sisi'nin gitmesini hedeflediği "Yeter artık ey Sisi" başlıklı "hashtag", yönetim karşıtı Mısırlılardan yoğun ilgi gördü. Hesabından iki video yayımlayan Ali, Mısırlılardan, Sisi karşıtı paylaşımlarına destek vermeleri ve hashtagi perşembe gününe kadar gündemde tutmaları çağrısında bulundu. Hashtage 30 milyon Mısırlının destek vermesi halinde Sisi'ye istifa etmesi çağrısında bulundu. Ali, hashtagin gerekli sayıyı aşması durumunda Sisi'nin istifalara da cevap vermemesi halinde Mısırlılara önümüzdeki cuma günü gösteri düzenlemeleri için "önemli alanları" belirleyeceğini kaydetti. Mısırlı iş insanı Ali'nin Twitter'da Sisi karşıtı başlattığı etiket, bugün saat 11.00 itibarıyla 405 bin kez paylaşılarak ülke genelindeki güncel konular "Trend Topic (TT)" listesinde ilk sırada yer aldı.

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