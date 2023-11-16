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16 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Yine İsrail'i savundu

16 Kasım 2023, Perşembe 12:48
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki Şifa Hastanesinin "karargah" olduğunu ispatlayamayan ve sunduğu sözde kanıtlarla sosyal medyada alay konusu olan İsrail'in burayı basmasını, bu ülkenin söylemleri üzerinden savundu.

Gazze'de dünyanın seyrettiği katliam artarak devam ediyor
İsrail ordusu yoğun bakımı da vurdu
İsrail, Şifa Hastanesi'ni basarak yeni bir insanlık ve savaş suçu daha işledi

 

Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile San Francisco'da yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda bir gazeteci, Biden'a, önceki gün yaptığı "Hastaneleri korumalıyız." açıklamasını hatırlatarak, İsrail'in Şifa Hastanesini basmasının "gerekçeli olup olmadığını" sordu.

"İsrail hastaneyi basmadı"

Biden, bunun üzerine, hastanenin "karargah" olduğunu ispatlayamayan İsrail'in eylemini savunarak, "Hamas, askerlerini ve karargahını hastanenin altında saklayarak savaş suçu işliyor. Bu bir gerçek. Olan bu." iddiasında bulundu.

İsrail'in yaptığını "baskın" olarak nitelemeyi reddeden Biden, "İsrail (hastaneye) büyük sayıda askerle gitmedi, burayı basmadı, her şeyi dağıtmadı. Sadece silah taşıyan askerlerle buraya girdi." ifadelerini kullandı.

"Karargah" iddiaları konusunda ne tür kanıtlar gördüğünü açıklayamadı

Bunun üzerine bir gazeteci, Biden'a "Hamas'ın Şifa Hastanesinin altında karargahı olduğuna dair ABD'nin ne tür kanıtlar gördüğü hakkında detay verebilir misiniz?" diye sordu.

Biden ise "Hayır söyleyemem. Bunu size söylemeyeceğim." cevabını verdi.

Gazetecinin "Bildiklerinizin doğruluğu konusunda emin misiniz?" sorusu üzerine ise Biden, "evet" dedi.

Biden, İsrail'in hastane baskınına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Özür dilerim, bugün biraz meşguldüm ama her şeyi görmedim. Ama gördüğüm şu ki bunu henüz teyit edemedim, ekibimden bunu yanıtlamasını istedim. Ancak (Şifa Hastanesinde) olan, oraya kuvözler getirildi. Hastanedeki insanlar için başka yardımlar getirildi ve doktorlara verildi. Bana doktorlar ve hemşirelere zarar görmemeleri için bir fırsat sunulduğu söylendi."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde Şifa Hastanesini basması

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 50 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

AA

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