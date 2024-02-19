Yönetmen Loach’tan “Gazze: Katliamı Durdurun” mesajı

İngiliz yönetmen Ken Loach, 2024 İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödül töreninde, İsrail’in Filistin’e saldırılarını durdurması mesajı verdi.

Suriyeli mültecileri konu alan “The Old Oak” filmi ile 2024 BAFTA’da yarışan Loach, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Royal Albert Hall’da yapılan ödül töreni sırasında kırmızı halıda, filmin yazarı Paul Laverty tarafından tutulan “Gazze: Katliamı Durdurun” yazılı pankartın yanında poz verdi. BAFTA ödüllü film yapımcısı Rebecca O’Brien da söz konusu pankart ile poz verenlerden biri oldu. AA

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