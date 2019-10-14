'YPG/PKK, IŞİD mensuplarını bizi müdahil etmek için serbest bırakıyor olabilir'

ABD Başkanı Donald Trump, "Kürtler (YPG/PKK) bazılarını (IŞİD mensuplarını) bizi müdahil etmek için serbest bırakıyor olabilir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Kürtler (YPG/PKK) bizi savaşa dahil etmek için bazılarını (DEAŞ mensuplarını) serbest bırakıyor olabilir." ifadesini kullandı.

ABD'de Fox televizyonunda yayımlanan "Fox&Friends" programındaki bir katılımcının ABD'nin bölgede yeni bir savaşın içine girdiğine dair yorumunu eleştiren Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Brian Kilmeade, Fox and Friends'te konuyu tamamen yanlış yorumladı. 200 yıldır savaşan halklar arasında yeni bir savaşa girmiyoruz. Avrupa'nın kendi DEAŞ tutuklularını geri alma şansı vardı ama bedelini ödemek istemediler, 'ABD ödesin' dediler. Kürtler bizi savaşa dahil etmek için bazılarını (DEAŞ mensuplarını) serbest bırakıyor olabilir. Türkiye ve Avrupa onları kolayca yakalayabilir ama ellerini çabuk tutmalı. Türkiye'ye büyük yaptırımlar geliyor. İnsanlar gerçekten NATO ülkesi Türkiye ile savaşa gireceğimizi mi düşünüyor? Sonu gelmeyen savaşlar bitecek. Bizi Orta Doğu batağına çekenler şimdi orada kalmamızı en çok isteyenler."