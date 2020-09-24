'Yüksek Mahkemenin kararını kabul edeceğim'

ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkemenin 3 Kasım seçimlerinin ardından kazananın Demokrat Aday Biden olduğunu ilan etmesi durumunda, bu kararı kabul edeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız." cevabını vermesinin ardından, Demokrat Aday Joe Biden'ın seçimi kazanması durumunda Trump'ın sonucu kabul etmeyeceğine yönelik tartışmalar alevlendi. Brian Kilmeade'in Fox News Radio'da sunduğu programa katılan Trump, Biden'ın kazanması durumunda Yüksek Mahkemenin kararına uyup uymayacağının sorulması üzerine, "Evet, ben buna uyarım." cevabını verdi. Öte yandan seçimlerde birçok seçmenin evine postayla oy pusulası gönderilmesine yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Seçimler sonuca bağlanana kadar gidecek uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyorum. Postayla gönderilen pusulalar bir korku filmi." diye konuştu. AA

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