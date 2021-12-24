Yunanistan açıklarında göçmen botu battı

Yunanistan açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 7 kişi öldü. Yunan yetkililer kaza sonrası 90 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Göçmenleri taşıyan tekne Antikythera Adası’nın kuzeyinde yer alan bir adacık yakınında bilinmeyen bir nedenle battı. Kaza sonrası Yunan Sahil Güvenlik ekipleri olaya müdahale etti. Ekipler 90 kişiyi kurtararak karaya çıkarmayı başardı. Ancak batan teknede bulunan 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Perşembe günü meydana gelen olay, bu hafta Ege denizinde yaşanan ikinci göçmen faciası olarak kayıtlara geçti. Salıyı çarşambaya bağlayan gece, içinde yaklaşık 50 göçmenin bulunduğu tekne Folegandros adası açıklarında batmıştı. Yetkililer kaza sonrası çok sayıda göçmenin kaybolmasından korktuklarını açıkladı. Euronews Türkçe

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