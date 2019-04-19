Yunanistan, Almanya'dan savaş tazminatı istiyor

Yunanistan parlamentosu, II. Dünya Savaşı'nda Nazi işgali sebebiyle ülkede hayatını kaybedenler ve oluşan maddi hasara ilişkin Almanya'dan savaş tazminatı istenmesine yönelik önergeyi oy çokluğuyla kabul etti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, oylama öncesi yaptığı konuşmasında tazminatın ülkesinin hakkı olduğunu belirterek,"Almanya'dan savaş tazminatı talebi, tarihi ve ahlaki borcumuzdur." ifadelerini kullandı. Çipras ayrıca Berlin'e konuyla ilgili sözlü nota verileceğini sözlerine ekledi.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi milletvekilleri ise oylamada 'hayır' oyu kullandı. Meclis Başkanı Nikos Vutsis'in hazırladığı taslak söz konusu tazminatın ödenmesi için gerekli tüm diplomatik ve hukuki adımları içeriyor. Çarşamba günü hazırlanan önergede Berlin hükümetinin ne kadar ödeme yapacağı konusunda belirli bir rakam verilmemişti.

2015 yılında Yunanistan Ulusal Muhasebe Ofisi tarafından yapılan hesaplamaya göre Almanya Yunanistan'a 278.7 milyar Euro ödeme yapması gerekiyor. Bu rakama savaş dönemi zorunlu borçlanma sebebiyle 10.3 milyar Euro daha eklenecek.

Bu rakam Yunanistan'ın sekiz yıl boyunca kurtarma programında Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan aldığı 289 milyar Euro krediye neredeyse eşit miktarda.

Yunanistan, Almanya ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden aldığı kurtarma paketlerinin geçtiğimiz Ağustos ayında sonra ermesiyle II. Dünya Savaşı tazminat taleplerini yeniden gündemine almıştı.

Almanya iddiaları reddediyor

Alman hükümeti, 1950’lilerde savaş tazminatı ödenmesi gereken tüm ülkelere ödemelerin yapıldığını savunuyor.

Almanya, Yunanistan’a da savaşta ölenler için para ödediklerini ve iki ülke arasında 1960’ta konuyu sonlandıracak bir anlaşma imzalandığını açıklamıştı.