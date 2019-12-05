Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye açıklaması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde zorluklar bulunduğunu ancak bunların iyi niyetle aşılabileceğini söyledi.

NATO liderleri toplantısı için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin Yunan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Miçotakis, "son dönemde Türkiye’nin hareketlerinden kaynaklanan tüm meseleleri masaya yatırdığını" belirterek "Bunlarla ilgili farklılıklar kaydedildi. İki taraf, savunma bakanlıklarının güven artırıcı önlemlerle ilgili görüşmelerinin devam etmesi konusunda anlaştı." dedi.

Miçotakis, görüşmeyle ilgili Yunan siyasi parti liderlerini bilgilendirmek üzere Dış Politika Yüksek Konseyi’nin acilen toplanması talimatını verdiğini vurgulayarak, "Yunan halkını temin ederim ki Türkiye ile ilişkilerde zorluklar vardı, halen var ve var olacak. Ancak iki tarafta da iyi niyet olduğunda bunlar aşılabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Libya arasında Akdeniz’de yetki alanları sınırlandırmasına ilişkin imzalanan anlaşmaya da değinen Miçotakis, uluslararası hukuku ihlal eden uluslararası anlaşmaların, NATO’nun iş birliği ilkesiyle bağdaşmadığını savundu.

Miçotakis, "Ülkemiz komşularından iyi komşuluk ilişkilerini ve bölgesel güvenliği tehlikeye sokan açıklama ve hareketlerden kaçınarak Yunanistan’ın egemenlik haklarına saygılı olmalarını bekliyor." diye konuştu.