Yunanistan'da enflasyon son 25 yılın rekorunu kırdı

Yunanistan'da tüketici fiyatları ocak ayında yüzde 6,2 artarak son 25 yıldaki en yüksek seviyesini gördü.

Aralık 2021'de yüzde 5,1 olan enflasyon konut, ulaşım ve gıda fiyatlarındaki sıçrama nedeniyle ocak ayında 1997'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ülkenin resmi istatistik ajansı ELSTAT verilerine göre Şubat 2021 ile Ocak 2022 arasındaki 12 aylık tüketici fiyat endeksi ise bir önceki döneme göre yüzde 1,9 arttı.

Ocak ayı enflasyonunun yüksek çıkmasındaki ana etkenler konut kiralarındaki yüzde 22,6'lık artışla elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki yüzde 154'lük sıçrama oldu.

Öte yandan araç ve akaryakıt fiyatlarındaki artışla birlikte yüzde 11,1 yükselen ulaşım maliyetleri de enflasyonun rekor kırmasındaki bir diğer etkendi.

Aynı dönemde giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 7 yükselirken gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış yüzde 5,2 oldu.

ELSTAT'tan yapılan açıklamada ekmek, makarna, et, tavu, balık, süt ürünler, zeytinyağı, meyve, sebze gibi temel gıda fiyatlarındaki artışın da sürdüğü vurgulandı.