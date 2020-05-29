Yunanistan’daki mülteciler evsiz kalacak

Yunanistan’da, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen mülteciler için uygulanan konaklama programlarının ay sonunda bitmesi, çok sayıda mülteci aileyi evsiz kalma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Yarısı başkent Atina’da olmak üzere ev ve kamplarda kalan, aldıkları maddi destek de kesilecek yaklaşık 10 bin mülteci, ay sonunda evsiz kalacak olmanın doğurduğu endişeyle hayatlarına devam etmeye çalışıyor. Sosyal medya üzerinden organize olarak Atina’da, Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binanın önünde iki gündür toplanan mülteciler, evsiz kalma tehlikesine karşı seslerini yükseltiyor. Mülteciler, “Biz daha iyi bir yaşam için birçok tehlikeyi göze alarak buraya geldik. Evsiz kalmak için değil” yazılı dövizler taşıyarak, konaklama programlarının uzatılmasını istiyor. Atina’nın merkezinde eşi ve üç çocuğuyla bir eve yerleştirilen Iraklı mülteci 36 yaşındaki Asad Al Gulami, ‘’Bu ayın sonunda evden çıkmamız istendi. Eğer kendimiz çıkmazsak, polis zoruyla çıkarılacağımızı söylediler.” dedi. AA

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