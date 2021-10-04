Yunanistan’dan şaşırtan açıklama

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi Avrupa’nın Türkiye’ye vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtirken, Ankara’nın da AB ile imzaladığı Mülteci Mutabakatı’na uymasını istedi.

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ortaya çıkan yoğun göç olasılığı, göç yolları üzerinde bulunan ülkelerde endişe meydana getiriyor. DWTürkçe’nin haberine göre, Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi Afganistan’dan şu ana kadar yoğun bir göç hareketi görmediklerini kaydetti. Mitarachi Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada “Henüz büyük bir göç görmüyoruz” dedi. Mitarachi, mülteci mutabakatına hem Ankara ve hem de Avrupa tarafından saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekerek, Avrupa’nın Türkiye’ye vizesiz seyahat ve ticaret konularında verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi.

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