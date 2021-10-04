"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Yunanistan’dan şaşırtan açıklama

04 Ekim 2021, Pazartesi 17:00
Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi Avrupa’nın Türkiye’ye vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtirken, Ankara’nın da AB ile imzaladığı Mülteci Mutabakatı’na uymasını istedi.

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ortaya çıkan yoğun göç olasılığı, göç yolları üzerinde bulunan ülkelerde endişe meydana getiriyor. DWTürkçe’nin haberine göre, Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi Afganistan’dan şu ana kadar yoğun bir göç hareketi görmediklerini kaydetti. Mitarachi Alman Welt gazetesine yaptığı açıklamada “Henüz büyük bir göç görmüyoruz” dedi. Mitarachi, mülteci mutabakatına hem Ankara ve hem de Avrupa tarafından saygı gösterilmesinin önemine dikkat çekerek, Avrupa’nın Türkiye’ye vizesiz seyahat ve ticaret konularında verdiği sözleri tutması gerektiğini söyledi.

Okunma Sayısı: 372
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Kadir sahinoglu

    5.10.2021 09:10:54

    AB verilen sözler tutulmayan sözler….peki tek suclu AB....ha bire sadece söze inanan defalarca aldatilanin hicmi akli basina gelmeyecek...bu AB ve ABD sözlerinin bir dakida gecerlilik süresinin oldugunu hala ve hala anlayamayan Ankaranin.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Hedef, hukuka ve demokrasiye dönüş

Bir aylık bilanço: 155 bin öğrenci karantinada

Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu başlıyor

Fileler dolmuyor, tencereler ise bomboş!

Steinmeier, Türkler için böyle dedi: Misafir dedik, komşu oldular

Tarım Kredi marketlerindeki zarar kime yazılıyor?

DSÖ, ilk defa bir sıtma aşısını onayladı

Su krizi derinleşiyor

Paris Anlaşması hakkındaki kanun teklifi kabul edildi

İktidar için yolun sonu gözüküyor

Tarım kredi marketleri zararda

Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 işçi öldü

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı

Büyükada'da neler oluyor?

Kılıçdaroğlu: Erdoğan bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalıdır

Bizden terörist olmaz

AB'de "yeni üye" tartışması

Filistinliler “şartlı destek” anlaşmasını protesto etti

Mescid-i Aksa'ya baskınlar devam ediyor

Avusturya'da rüşvet soruşturması: Başbakan Kurz'un partisinde arama yapıldı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

15 Temmuz: AKP için sonun başlangıcı
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Ahmet BATTAL

Vehmi suçluluk ve somut cezası
Mikail YAPRAK

Hakk’a yürümek
Süleyman KÖSMENE

Iskat, devir ve ibadet borçları
Feyzullah ERGÜN

Beslenmede farkındalık (1)
M. Latif SALİHOĞLU

Sadrâzam öldü; İstanbul kurtuldu (2)
Genel

Hedef, hukuka ve demokrasiye dönüş
Ali FERŞADOĞLU

Şefkat, lâyık olana

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.