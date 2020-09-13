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13 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Yunanistan, Fransa'dan savaş uçağı satın alacak

13 Eylül 2020, Pazar 11:00
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fransa'dan 18 Rafale tipi savaş uçağı alacaklarını ve ordularını 15 bin yeni askerle güçlendireceklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Selanik'teki "Helexpo Forum" kapsamında yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'deki gerginlik bağlamında gelecek dönem için hükümetin stratejisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'ın Türkiye ile yaşadığı krize dikkati çeken Miçotakis, "İmkan ve ihtiyaçlar arasında bir denge sağlamanın vakti geldi." diye konuştu.

Miçotakis, Atina yönetiminin "tehditlere mantıklı argümanlarla yanıt verdiği" iddiasını dile getirerek, "ordu gücünü, işlevselliğini ve etkinliğini artırma adına bazı kararlar aldıklarını" belirtti.

"Rafale tipi uçaklardan yeni bir filo kuracağız"

Yunanistan'ın çok sayıda güçlü müttefike sahip olduğunu savunan Miçotakis, "Mevcut Mirage uçaklarının yerine 18 Rafale uçağından oluşan yeni bir filo kuracağız." ifadesini kullandı.

Miçotakis, mevcut MEKO fırkateynlerini de modernize edeceklerini kaydederek, "4 yeni fırkateyn ve 4 Romeo helikopterini deniz kuvvetlerine dahil edeceğiz." dedi.

Kara, deniz ve hava kuvvetleri için yeni tanksavarlar, ağır torpidolar ve güdümlü füzeler satın alacaklarını aktaran Miçotakis, "5 yıllık program çerçevesinde silahlı kuvvetlerimizi 15 bin yeni askerlerle güçlendireceğiz ve savunma sanayisini faaliyete geçireceğiz." diye konuştu.

Uçak satışı anlaşması gelecek aylarda imzalanacak

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yaptığı yazılı açıklamada, Yunanistan'ın ülkesinden 18 Rafale tipi savaş uçağı satın alma kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu kararın Yunan ve Fransız ordularının arasındaki ilişkiyi ve iş birliğini güçlendireceğinin altını çizen Parly, savaş uçaklarının satışına ilişkin anlaşmanın gelecek aylarda imzalanacağını aktardı.

Atina yönetimi, gelecek 10 yılda 10 milyar avroluk savunma harcaması yapacağını açıklamıştı.

Gelecek aylarda 1,5 milyar avroluk silah ve mühimmat satın almayı planlayan Yunanistan'ın bu planından en büyük kazancı Fransa'nın sağlaması bekleniyor.

AA

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