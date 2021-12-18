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18 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yunanistan, Türkiye sınırına 26 kilometrelik ek duvar örüyor

18 Aralık 2021, Cumartesi 19:43
Yunanistan'ın ülkenin kuzeydoğusunda Türkiye ile olan sınıra ördüğü duvara 26 kilometrelik ek yapacağı açıklandı.

Parlamento Ulusal Savunma ve Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Sivil Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Meriç nehri yakınında bulunan Kastanies'te yapılan duvarların onarılacağını belirtti. Bakan Theodorikakos onarım çalışmalarına ek olarak, Feres kasabası civarında seçili bölgelere de 26 kilometrelik duvar inşa edileceğini ve sınırdaki görevli sayısının da 550 artırılacağını açıkladı.

Alınacak önlemlerin ülke sınırlarını koruyacağını ve yasadışı göçmen akışını engelleyeceğini söyleyen Yunan Bakan, "Mart 2020'de Meriç'te neler yaşandığı herkes tarafından biliniyor. Yasadışı göçmenler kendiliğinden Yunan topraklarına girmek için girişim başlatmadı. Olanlar, yasadışı göçmenleri kullanan ve Yunan sınırlarını büyük ölçüde ihlal etme niyeti taşıyan Türk makamlarının bir operasyonuydu" dedi.

Bakan Theodorikakos, bu yıl nisan ayından kasıma kadar geçen sürede toplam 143 bin 472 yasadışı göçmen girişiminin engellendiğini kaydetti. Yunan Bakan, geçen yıl aynı dönemde Yunanistan'a girmek isteyen 98 bin kişinin engellendiğini ifade etti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Yunanistan, Türkiye sınırı
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