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1 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yunanistan zorla Türkiye'ye geri itmişti: Afganlar korku dolu o günü unutamıyor!

01 Mart 2021, Pazartesi 22:47
Yunanistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yaptırılacağı bahanesiyle sığınmacı kampından çıkarıp lastik botla zorla Türkiye'ye geri ittiği Afganistanlı sığınmacılar, yaşadıkları korku dolu günü unutamıyor.

Yunanistan, 13 kişilik Afgan aileyi zorla bota bindirip Türkiye'ye geri itti

 

Türkiye'ye geri itilen 13 Afgan'dan 8'i Karaman'da akrabalarının yanına yerleşti.

Yunanistan tarafından Türkiye'ye geri itilen ve şiddete maruz kalan Abdul Rauf da eşi ve 2 çocuğuyla Karaman'a geldi.

Rauf, yaptığı açıklamada, daha iyi şartlarda yaşamak için birikimlerini Çanakkale'de bir kişiye vererek Midilli Adası'na geçtiklerini söyledi.

Burada her şeyin yolunda gittiğini düşünürken bir anda hiç ummadıkları bir durumla karşılaştıklarını dile getiren Rauf, şöyle devam etti:

"Yunan polisi, koronavirüs testi yapılacağını söylenerek bizi kamptan alıp zorla bota bindirdi. Binmek istemeyince bizi dövdüler. Kimliklerimiz ve paralarımız, ziynet eşyalarımız dahil her şeyimizi aldılar. Denize sürükleyip ölüme terk ettiler. 8 aylık hamile eşimi suya atıp dövdüler. Çocuğumun sırtına sakladığımız cep telefonundan Türkiye'yi aradık. Türk Sahil Güvenliği bizi kurtardı. Türk polisi bizi çok iyi karşıladı. Yemek sipariş ettiler, kuru elbise verdiler. Daha sonra Karaman'a akrabalarımızın yanına geldik. Ölmediğimiz için şanslıyız."

Destker Doliti (18) ise bir süre önce Midilli Adası'na ulaştıklarını anlattı.

Adada polislerin kendilerini karşıladığını ve kayıt için mülteci kampına götürdüğünü ifade eden Doliti, burada bir görevlinin Kovid-19 testi yaptırılacağını söyleyerek kendilerini bir odaya götürdüğünü belirtti.

"Yunan polisi, erkeklerden çok kadınları dövdü"

Odadan çıkarılmadıklarını anlatan Doliti, şöyle konuştu:

"Arada bir Yunan polisi gelip bizi kontrol ediyor ve gidiyordu. Uzun bir süre bizi orada beklettiler. Üzerimizdeki evrakları, eşyaları ve paraları Yunan polisi zorla aldı ve bir daha vermedi. Daha sonra bir araçla bizi sahile götürdüler ve zorla araçtan indirdiler. Sonra bizi zorla sahil kenarında bulunan bota bindirmeye çalıştılar. Binmeyince bize şiddet uygulamaya başladılar. Arkadaşım Abdul Rauf'un çocukları ve 8 aylık hamile karısı vardı. Ona da Yunan polisi şiddet uyguladı. Yunan polisi, erkeklerden çok kadınları dövdü."

"Türk polisi karnımızı doyurdu, çok iyi davrandılar"

Doliti, zorla bota bindirilerek sahilden uzaklaştırıldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Arkadaşım Abdul Rauf bebeğinin sırtına kendi telefonunu saklamıştı. Türkiye sınırına gelince yardım istedik. Sahil Güvenlik gelerek bizi kurtardı. Biz tekrar Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine geldik. Burada Türk polisi karnımızı doyurdu, çok iyi davrandılar. Yaşasın Türkiye."

Çanakkale'ye geldiklerinde Karaman'daki akrabalarından yardım talebinde bulunduklarını ifade eden Doliti, "Akrabalarım bize para gönderdiler. Bu parayla bilet alarak 8 kişi Karaman'a geldik. Burada şimdilik akrabalarımızın yanında kalıyoruz. Diğer arkadaşlar Çanakkale'de kaldı." bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanlığı, 18 Şubat'ta Yunan güvenlik güçleri tarafından, Midilli Adası'ndaki mülteci kampından Kovid-19 testi gerekçesiyle çıkarılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişilik Afgan sığınmacı grubun darbedildikten, değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra Türkiye'ye geri itildiğini açıklamıştı.

Norveç merkezli sivil toplum kuruluşu Aegean Boat Report’un internet sitesinde yer alan haberde ise Ege Denizi'nde sığınmacı botlarını Türk tarafına geri ittiği defalarca belgelenen Yunan makamlarının, bu olayla ilk defa sığınmacıları kamptan alarak zorla Türkiye'ye yolladığının altı çizilmişti.

AA

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