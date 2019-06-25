Zarif: Bolton ve grubu savaş komplosu kuruyor

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'ın müzakere masasını terk etmediğini ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un başını çektiği grubun, savaş komplosu kurduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın müzakere masasını terk etmediğini ancak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başını çektiği grubun, ABD'yi nükleer anlaşmadan çıkardığını ve savaş komplosu kurduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'u İran-ABD arasında savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı. Batı Kudüs'te yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yaptırımların Tahran'ı müzakere masasına çekmeyi hedeflediğini savunan Bolton'un 28 Ağustos 2017'de ABD'nin National Review dergisine yazdığı, "İran nükleer anlaşmasından nasıl çıkılır?" başlıklı makalenin ekran görüntülerini paylaşan Zarif, "Diplomasiden nefret etmek konusunda sabıkalı olanların neden aniden müzakerelerle ilgilendiğini anlamak ister misiniz?" ifadelerini kullandı. Zarif mesajına şöyle devam etti: "İran asla müzakere masasını terk etmedi. B Takımı, savaş komplosu kurarken ABD'yi (nükleer anlaşmadan) çıkardı." Bolton makalesinde nükleer anlaşmadan kolayca nasıl çıkılacağının yöntemlerini anlatıyor. Nükleer anlaşmanın yürürlükten kaldırılmasından sonraki aşamada Tahran'ın Washington ile müzakerelere kapıları kapatacağına dikkati çeken Bolton, buna karşın "İran'ın müzakereden kaçma niyetinin, Tahran'ın daha önce hiç işaretini vermemesine rağmen nükleer silah geliştirmek olduğunun gösterilebilmesi için" ABD yönetimine İran'la müzakerelere kapıyı açık bırakma tavsiyesinde bulunuyor. AA

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