"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Zelenskiy, Biden ile ilk savunma paketini görüştü

23 Nisan 2024, Salı 13:39
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna için yardım tasarısının onaylanmasından sonra sağlanacak ilk savunma paketini görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi'nin Ukrayna için yardım paketini onaylamasının ardından Başkan Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Biden'ın, Senato tarafından onaylanması halinde yasayı derhal imzalayacağı konusunda güvence verdiğini aktaran Zelenskiy, "Joe Biden'a Ukrayna'ya verdiği sarsılmaz desteği ve gerçek küresel liderliği için minnettarım." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Biden'a Rusya'nın binlerce füze, insansız hava aracı ve bomba ile düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdiğini belirterek, "Özellikle görüşmemizden birkaç dakika önce Harkiv televizyon kulesine yapılan saldırıdan bahsettim. Bu, Rusya'nın şehri yaşanmaz hale getirmeye yönelik açık niyetidir." değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede ABD'nin Ukrayna için yardım yasasının onaylanmasından sonra sağlayacağı ilk savunma paketini ele aldıklarını vurgulayan Zelenskiy, Biden'dan bu paketin hızlı ve güçlü olacağına ve uçaksavar, uzun menzilli ve topçu yeteneklerini güçlendireceğine dair güvence aldığının altını çizdi.

Zelenskiy, görüşmede ikili güvenlik anlaşmasının imzalanması ve yapılacak olan barış zirvesine hazırlık konularını da ele aldıklarını kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hamursuz Bayramı'nın ilk gününde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Zelenskiy, Biden ile ilk savunma paketini görüştü

    Dünyada gıda israfı 2 milyar insana yetecek kadar

    Girit'te ormanlık alanda yangın

    UNICEF: Filistin’de çocuk ölümleri durmalı

    Paris’te İslam karşıtlığına protesto

    Konut satışları durdu

    Otomotiv sektörü zorda

    Furkan Apartmanı raporu: Kolon kesilmiş

    Çorlu tren kazasında karar duruşması 25 Nisan’da

    En düşük kurbanlık fiyatı 110 bin liradan başlıyor

    İsrail yine masumları katletti

    Sosyal medyadaki pozlar kıyas sebebi

    ABD Kongresinden Biden yönetimine tepki: İsrail’e açık çek vermek vicdansızlık

    ‘Yönetimde ısrarcı değiliz’

    Askeri harcamalar rekor kırdı

    Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Sivas'ta 2 puan bıraktı

    Böyle giderse erken seçim yakın

    Kuzey Kore yine balistik füze fırlattı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Milletin kalbi Meclis devredışı
    Risale-i Nur'dan

    Büyük Millet Meclisine hitabe (1923)
    M. Latif SALİHOĞLU

    İsnat ve iddialara izahlı cevaplar-2
    Genel

    Otomotiv sektörü zorda
    Genel

    Konut satışları durdu
    Faruk ÇAKIR

    Pahalılığın sorumlusu kim?
    İbrahim Günaydın

    Târık Sûresinin sebeb-i nüzûlü
    Ali FERŞADOĞLU

    İlâhiyatçılara göre din eğitimi de SOS veriyor!
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın İsrail kırılması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.