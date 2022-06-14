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15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Zelenskiy'den ABD'nin eleştirisine tepki

14 Haziran 2022, Salı 23:40
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden’in kendisinin Rusya'nın savaşa hazırlandığına dair ABD istihbaratının ulaştığı bilgileri duymak istemediğine ilişkin sözlerine, taleplerinin yerine getirilmediğini söyledi.

Biden: Zelenskiy, Amerikan istihbaratını duymak istemedi

 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Alman ZDF televizyon kanalına verdiği röportajda Biden’in sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ukrayna tarafının bir soru sorması gerekiyor ve bu sorunun hem birçok Avrupalı devlet başkanına hem de ABD Başkanı'na yöneltilmesi lazım. Ukrayna Devlet Başkanı olarak beni önceden dinleselerdi adil olurdu. Neye karşı uyardığımız duyulsaydı." ifadesini kullandı.

Bununla savaşın başlamaması için önleyici yaptırımları kastettiğini aktaran Zelenskiy, "Karadeniz ile ilgili stratejimizin sunumu, bir partner ülke ile bir Karadeniz filosu oluşturmak. Bunu önerdik. Rusya’nın Karadeniz’i bloke edeceğini söyledik." şeklinde konuştu.

Zelenskiy, füze programı üzerine de konuştuklarını belirterek "Bir yıl önce ifade ettim ve kendimizi korumak için ne gibi bir hava savunmasına ihtiyaç duyduğumuza ilişkin program sundum. Sorunuza doğru cevap budur." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın taleplerinin yerine getirilmediğini söyleyen Zelenskiy, "Bana kulak verilseydi, Ukrayna’nın Rus işgalini durdurma şansı daha fazla olacaktı. Söz ettiğiniz sinyallerin hepsi farklıydı. Bakın, her şey öyle gerçekleşseydi, Ukrayna'yı herkes yarın kapsamlı bir işgal olacağı konusunda uyarsaydı, o zaman şu soru ortaya çıkıyor; Hava sahası neden kapatılmadı, bu işgal öncesinde neden bize silah verilmedi ve Rusya Devlet Başkanı’nı (Vladimir Putin) önceden durdurmak için neden geçici yaptırımlar uygulanmadı?" dedi.

Dürüst olunması gerektiğini belirten Zelenskiy, “Biz buna (savaşa) kendimiz hazırlandık, başlangıçta bizi kimse desteklemedi ve şimdi bize destek verdikleri için tüm ortaklara minnettarım.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u da Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşta daha net bir tavır sergilemeye çağıran Zelenskiy, "Başbakan Scholz'un Almanya'nın Ukrayna'yı desteklediği güvencesini vermesine ihtiyacımız var. Scholz ve hükümeti karar vermek zorunda." şeklinde konuştu. Zelenskiy, Alman hükümetinin, Ukrayna ve Rusya ile ilişkiler konusunda önceliklerini belirlemesini istedi.

Almanya’nın Ukrayna’ya silah sağlama konusunda bazı komşu ülkelere göre biraz daha geç harekete geçtiğini ifade eden Zelenskiy, Ukrayna’ya ilk silah sağlayan ülkelerin ABD, Slovakya, Polonya, İngiltere ve Baltık ülkeleri olduğunu, Bulgaristan ve Romanya’nın da kendilerine yardım ettiğini söyledi.

Avrupa ülkeleri arasında Almanya ve Fransa’nın geç davrandığını belirten Zelenskiy, bu ülkelerin kendilerini siyasi olarak desteklediklerini ancak o dönemde, savaşın başında siyasete değil yardıma ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Zelenskiy, "Scholz, 'Hiç kimse Ukrayna'ya Almanya kadar büyük miktarlarda silah sağlamıyor' diyor. Bu doğru mu? şeklindeki soruya da "Sağlanan silahların kapsamına gelince, yaptığınız açıklamayı doğrulamaya hazır değilim. Dürüst olmak gerekirse rakamlara ilişkin emin değilim." yanıtını verdi.

Ukrayna Başbakanı Zelenskiy, karşı tarafın savaşı sonlandırmaya hazır olduğunda kendilerinin de görüşmeye hazır olacağını yineledi.

ABD Başkanı Biden, Los Angeles'ta Demokratların düzenlediği bir bağış etkinliğinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük savaş olduğunu belirtmiş ve "Biliyorum birçok kişi benim abarttığımı düşünecek ancak (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sınırı geçeceğine dair birçok verimiz vardı. Bu konuda hiç şüphemiz yoktu ancak Zelenskiy bunu duymak istemedi." ifadesini kullanmıştı.

AA

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