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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Zelenskiy G20 Zirvesi'ne davet edildi

27 Nisan 2022, Çarşamba 20:00
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Endonezya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne davet edildiğini açıkladı.

Zelenskiy, Twitter hesabından Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek "Başta BM'deki açık tutumu ve (Ukrayna'nın) egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiği destekler için teşekkür ettim. Gıda güvenliği konusunu görüştük. G20 Zirvesi'ne davet ettiği için minnettarım." bilgisini paylaştı.

 

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin oluşturduğu G20 grubun zirvesi, kasımda Endonezya'ya bağlı Bali Adası'nda düzenlenecek.

AA

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  • S.topuz

    28.4.2022 18:42:53

    Eeey Dünya Barışı için gayret eden ve seferber olan Hakim ve Muktedir güçler ve siyasiler; sadece Sayın Zelenskiyi değil, Sayın PUTİNİ DE oraya DAVET EDİN Kİ,barışın yolunu onlara doğru düzgün izah edin ve mutlaka barış için İKNA EDİN. Aynı zamanda FİLISTİN DEVLET BAŞKANI ile İSRAİL DEVLET başkanını da oraya davet edip,acele oradaki ZULÜM ve KATLİAMLARİ ne pahasına olursa olsun durdurun ve KESİN ve BARIŞCI BİR ÇARE ORTAYA KOYUN. BÜTÜN İNSANLIK dört gözle bu iki meselenin acilen çözülmesini beklemektedir. Haydi kolay gelsin.

  • S.topuz

    28.4.2022 09:21:28

    Artık vaz geçin şu SAVAŞMA SEVDASINDAN DA , BARIŞMANIN YOL ve YORDAMI İÇİN YARDIM TALEP EDİN. Bu gidişin sonu yok. Ahiri perişanlık bunun. Sadece UKRAYNA DEĞİL, BÜTÜN İNSANLIĞIN PERİŞAN olma tehlikesiyle karşı karşıyayız eğer bu SAVAŞ DURDURULMAZSA! AKLI SELİM SAHİPLERİ bir an evvel bu gidişata BARIŞCIL BİR ÇARE BULMALILAR! DUYURULUR !.....!......? Yaptığınız yardımlar BARIŞ GETİRMEZ, TAM AKSİNE SAVAŞIN CIHANA YAILMASINA YARDIMCI OLUR ve Sizlerde dört takla atarsınız SEVİNCİNİZDEN! ALLAH akıl ve basiret versin bunların cümlesine.! Ve netice ortada! Çözüm, tekrar RUSYAYLA yeni ve sağlam bir "BARIŞ ANLAŞMASI" YAPMAKTIR. Gerisi havanda su döğmek ve DECCALİZMİN değirmenine SU vermekten başka bir şey değildir.

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