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19 EKİM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Zorla yerinden edilmeler savaş suçu

18 Ekim 2024, Cuma 22:24
Gazze’de toplumun büyük bir kısmının zorla yerinden edilmesinin savaş suçu teşkil edeceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gazze’nin kuzeyindeki toplumun büyük bir kısmının zorla yerinden edilmesinin savaş suçu teşkil edeceğini kaydetti. BM’deki her istişarede insan haklarının temelde olması gerektiğinin altını çizen Türk, özellikle Orta Doğu’da son 1 yıldaki gelişmeler ışığında bunun daha da önemli olduğuna işaret etti. Türk, BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) son raporunun sonuçlarının “korkunç ötesi” olduğunu, tüm Gazze’de kıtlık riskinin sürdüğünü ifade ederek “Dünya bunun gerçekleşmesine izin veremez. Bu kriz, temelinde İsrailli yetkililerinin aldığı kararla ortaya çıkmış durumda. İsrailli yetkililerin acil şekilde durumu değiştirmek ellerinde.” değerlendirmesinde bulundu. İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Gazze’de büyük boyutlu zorla yerinden edilmelerin uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmediğine dair ciddi endişeler bulunduğunu belirterek “Gazze’nin kuzeyindeki toplumun büyük bir kısmının zorla yerinden edilmesi, savaş suçu teşkil eder.” dedi. 

 

AA

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