Risale-i Nur ile muhabbet (2)

İbrahim'e biraz ısrarlı bir şekilde, "Bak! Müzik bölümünde okuyan bir talebemiz var. İstersen seni onunla tanıştırayım. Her çeşit müzik aleti var. Hem hepsini çalabiliyor. İstersen onun odasında oturursunuz. Dersimiz bitince döneriz" dedim.

Büyük arzu ve heyecanla dersaneye o kardeşin odasına çıktık. İbrahim'i müzik öğrencisi kardeşimizin odasında bırakarak ders salonuna geçtim. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenler ve Antalya'dan derse katılanlar ile salon çok kalabalıktı. Çok uzunca ve ilmî biraz da yorucu Risale-i Nur dersimiz bitti. Çay içiyorduk.

İki İbrahim müzik aletleriyle gelip ruhî ve kahramanlık duygularımızı okşayan bir müzik ziyafeti sundular. Herkes çok duygulandı, teşekkür ettiler. Fakat yaşlı bir ağabeyimiz tenkitte bulundu. Bizim İbrahim derinlere dalıp eskileri hatırlayıp sinirlendi, öfkelendi.

- Baba! Haydi gidelim. Ağzımdan kötü bir söz çıkacak. Birilerini kırıp sizi de üzeceğim.

Hemen kalkıp dersaneyi terkettik. Evde de hiçbir şey sormadım ve konuşmadım.

Aynı senenin yaz aylarında tatil için yazlıkta beraberdik. Bir şeyler okumak istesek de fazla ilgilenmiyordu. Bir gün yine beraberken bütün cesaretini toplayıp yıllardır kalbini kanatan, onu İslâm’a küstüren sözler, yanardağ patlamasıyla bacadan fışkıran kıpkırmızı alev topu lavlar gibi fışkırıverdi. Oh bee! Sonunda söyledim, rahatladım dedi.

- Müzikle ilgilenmenin dinde yeri nedir? Bu tamamen şeytan işiymiş doğru mu?

- Bu soruyu asrın imamı, Al-i Beyt-i Nebevî'den her asır başında gelen müceddidler silsilesinin sonuncusu Mehdî-i A’zam' a soralım.

"Öyle de medeniyetin edebiyat ve belâgatı da Kur'ân'ın edep ve belâgatına karşı nisbeti: Öksüz bir yetimin muzlim bir hüzün ile ümitsiz ağlayışı hem süflî bir vaziyette sarhoş bir ayyaşın velvele-i gınasının [şarkı demektir] nisbeti ile ulvî bir âşığın muvakkat bir iftiraktan müştakane, ümitkârane bir hüzün ile gınası [şarkısı] hem zafer veya harbe ve ulvî fedakârlıklara sevk etmek için teşvikkârane kasaid-i vataniyeye nisbeti gibidir. (Sözler)

Şunu iyi bilmek lâzım ki her şeyin iki yüzü vardır. Biri şer, diğeri hayırdır. Aynı bıçakla soğan doğrar, yemek yaparsın. Adam keser, kendini ömür boyu hapse atarsın. Osmanlı savaşta askeri coşturmak için "Mehteran bölüğü" kurmuştur. ilahîler, kasideler daha niceleri İslâm kültürünün vazgeçilmezleri. İbrahim derin bir nefes alıp öyle bir çığlık attı ki âdeta yeni doğan bir bebeğin ilk nefesini ağlayarak alması için ebe hanımın çocuğun poposuna hafifçe vurduğu şaplakla ilk nefesini alıp hayata başlaması gibiydi.

- Oohhhhh! Beeee! İşte bu, ben 30 senedir bu cevabı bekliyorum. Enseme şaplak gibi inen bu sözlerle ben yeniden doğdum. Benim için hayat yeniden başladı.

BEN YENİDEN DOĞDUM

Geçen akşam bir resim göndererek sevincini anlatmış. Konu Gazze, konuşmacı Prof. Dr. İlyas Üzüm, Sahabe-i Kiram sormuş.

- Ya Resulallah! Kıyamet kopmasına çok kısa bir zaman varken farketsek, bu çok kısa zaman içinde en makbul ibadet nedir? Ne yapmalıyız ki Allah razı olsun?

- Hemen en yakınınızdaki bir ilim meclisine dahil olun. Ondan daha sevaplı bir şey yok. Mealinde söylemiş. Ne mutlu onlara ki gençliğini, hatta ömrünü ilim yolunda harcıyorlar.