"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

Risale-i Nur ile muhabbet (2)

Durmuş Ali İnci
28 Kasım 2025, Cuma
İbrahim'e biraz ısrarlı bir şekilde, "Bak! Müzik bölümünde okuyan bir talebemiz var. İstersen seni onunla tanıştırayım. Her çeşit müzik aleti var. Hem hepsini çalabiliyor. İstersen onun odasında oturursunuz. Dersimiz bitince döneriz" dedim.

Büyük arzu ve heyecanla dersaneye o kardeşin odasına çıktık. İbrahim'i müzik öğrencisi kardeşimizin odasında bırakarak ders salonuna geçtim. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenler ve Antalya'dan derse katılanlar ile salon çok kalabalıktı. Çok uzunca ve ilmî biraz da yorucu Risale-i Nur dersimiz bitti. Çay içiyorduk. 

İki İbrahim müzik aletleriyle gelip ruhî ve kahramanlık duygularımızı okşayan bir müzik ziyafeti sundular. Herkes çok duygulandı, teşekkür ettiler. Fakat yaşlı bir ağabeyimiz tenkitte bulundu. Bizim İbrahim derinlere dalıp eskileri hatırlayıp sinirlendi, öfkelendi. 

- Baba! Haydi gidelim. Ağzımdan kötü bir söz çıkacak. Birilerini kırıp sizi de üzeceğim.

Hemen kalkıp dersaneyi terkettik. Evde de hiçbir şey sormadım ve konuşmadım.

Aynı senenin yaz aylarında tatil için yazlıkta beraberdik. Bir şeyler okumak istesek de fazla ilgilenmiyordu. Bir gün yine beraberken bütün cesaretini toplayıp yıllardır kalbini kanatan, onu İslâm’a küstüren sözler, yanardağ patlamasıyla bacadan fışkıran kıpkırmızı alev topu lavlar gibi fışkırıverdi. Oh bee! Sonunda söyledim, rahatladım dedi. 

- Müzikle ilgilenmenin dinde yeri nedir? Bu tamamen şeytan işiymiş doğru mu? 

- Bu soruyu asrın imamı, Al-i Beyt-i Nebevî'den her asır başında gelen müceddidler silsilesinin sonuncusu Mehdî-i A’zam' a soralım. 

"Öyle de medeniyetin edebiyat ve belâgatı da Kur'ân'ın edep ve belâgatına karşı nisbeti: Öksüz bir yetimin muzlim bir hüzün ile ümitsiz ağlayışı hem süflî bir vaziyette sarhoş bir ayyaşın velvele-i gınasının [şarkı demektir] nisbeti ile ulvî bir âşığın muvakkat bir iftiraktan müştakane, ümitkârane bir hüzün ile gınası [şarkısı] hem zafer veya harbe ve ulvî fedakârlıklara sevk etmek için teşvikkârane kasaid-i vataniyeye nisbeti gibidir. (Sözler)

Şunu iyi bilmek lâzım ki her şeyin iki yüzü vardır. Biri şer, diğeri hayırdır. Aynı bıçakla soğan doğrar, yemek yaparsın. Adam keser, kendini ömür boyu hapse atarsın. Osmanlı savaşta askeri coşturmak için "Mehteran bölüğü" kurmuştur. ilahîler, kasideler daha niceleri İslâm kültürünün vazgeçilmezleri. İbrahim derin bir nefes alıp öyle bir çığlık attı ki âdeta yeni doğan bir bebeğin ilk nefesini ağlayarak alması için ebe hanımın çocuğun poposuna hafifçe vurduğu  şaplakla ilk nefesini alıp hayata başlaması gibiydi. 

 - Oohhhhh! Beeee! İşte bu, ben 30 senedir bu cevabı bekliyorum. Enseme şaplak gibi inen bu sözlerle ben yeniden doğdum. Benim için hayat yeniden başladı. 

BEN YENİDEN DOĞDUM

Geçen akşam bir resim göndererek sevincini anlatmış. Konu Gazze, konuşmacı Prof. Dr. İlyas Üzüm, Sahabe-i Kiram sormuş. 

- Ya Resulallah! Kıyamet kopmasına çok kısa bir zaman varken farketsek, bu çok kısa zaman içinde en makbul ibadet nedir? Ne yapmalıyız ki Allah razı olsun? 

 - Hemen en yakınınızdaki bir ilim meclisine dahil olun. Ondan daha sevaplı bir şey yok. Mealinde söylemiş. Ne mutlu onlara ki gençliğini, hatta ömrünü ilim yolunda harcıyorlar.

Okunma Sayısı: 93
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’ye ilâç girişi engelleniyor

    Çelik: Ayarlar bozuluyor

    AB’den Altaylı kararına tepki

    “Trump’a yağ çek istediğini al”

    Vergi, harç ve cezalara yüzde 25,49 zam

    Selvi: Erdoğan’ın sessizliği strateji gereği

    Özel’den İmralı açıklaması: AKP’den gizli ziyaret teklifi geldi

    Vergi yükü adaletsiz dağılıyor

    Hong Kong'daki yangında ölü sayısı 55'e çıktı, 279 kişiden haber alınamıyor

    Erzurum'da iki katlı evde patlama: 1 yaralı

    ABD'de saldırı sonrası tüm Afganların göçmenlik işlemleri durduruldu

    Sivas'ta göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 11. gününde

    İstanbul-İzmir Otoyolu'nda otobüs yandı

    Endonezya Simeulue Adası'nda 6,6 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    İzmir'deki denetimlerde tonlarca tarihi geçmiş gıda ürün ele geçirildi

    Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askeri vuruldu: Askerler öldü - Trump'tan olaya ilişkin açıklama

    Gine Bissau'da darbe oldu: 'Ülke yönetimini ele geçirdik'

    Adli Tıp Kurumu: Fatih'te ölen 4 kişilik aile, otelde uygulanan ilaca bağlı zehirlenmiş

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.