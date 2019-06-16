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16 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Başarının sırrı: Bediüzzaman modeli

Ece İrem Toros
16 Haziran 2019, Pazar
Başarının sırrı ya da sırları nedir diye biraz araştırma yaparsanız karşınıza hep aynı şeylerin çıktığını görebilirsiniz.

Uzmanların, öğretmenlerin, şahsî gelişim kitabı yazarlarının ortak bir paydada buluştuğunu ve temelde aynı şeylerden bahsettiklerini fark ettim. Üstad Bediüzzaman ise başarının sırlarını yıllar öncesinden gerek sözleriyle gerek davranışlarıyla bizlere sunmuştu.

Başarının ilk sırrı uzmanlar tarafından hedef belirlemek olarak söylenir. İlkokuldan itibaren çocuklara hedef belirlemenin önemi vurgulanır. “Rotası olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez.” sözünü ilkokul sıralarından hatırlıyorum. Bediüzzaman’a baktığımızda ise hayatını yüksek bir gayeye adadığını görmekteyiz. 

En önemli özelliklerinden biri “dâvâ adamı” olmasıdır. Hayat mücadelesini ve amacını, gayretini, şevkini iman ve Kur’ân hizmetine adayan Bediüzzaman’ın “dâvâm” kelimesi onu tanımlayan en önemli özeliklerinin başında gelmektedir. Bugün istediği başarıya ulaşamamış, mutluluğu öğrenmekte zorlanan günümüz insanının en önemli problemi hayatını bir dâvâya adamamış olmaları. Belki de yanlış dâvâlara adamış olmaları.

Başarının bir diğer önemli prensibi “okumak”. Hayat boyu, her an, her saniye, her vakitte okumak. Uzmanlar okuma, araştırma yapmanın yeni bilgilerle beyni her an dinamik tutmanın önemini vurguluyorlar. Beyindeki sinaps bağlantılarının artmasının öğrenmeyle ve düşünmeyle mümkün olduğunu söylüyorlar. Üstad’ın ise hayatı boyunca okumayı bırakmadığı 2 büyük kitap vardı. Kâinat kitabı ve Kur’ân-ı Kerîm. Bugün, “kitap okumaya zaman bulamıyorum, vaktim mi var?” gibi bahaneleri çok sık duyuyoruz. Peki kâinat kitabını okumaya da mı vaktimiz yok? Her an gözümüzün önünde olan kâinat kitabını tefekkür etmek okumaların en güzellerinden. Peygamber Efendimiz (asm) “Bir saat tefükkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır.” buyurmuştur. Okumak Allah’ın emri olması cihetiyle ibadettir. İbadet ise başarının en yükseği olan insanı ebedî saadete kavuşturur. Okumak insanın beynini çalıştırır ve geliştirir. 

Bediüzzaman’ın kâinata değişmem dediği talebesi Zübeyir Gündüzalp Üstaddan aldığı dersle okumanın önemini şöyle vurgulamıştır: “Okumak, okumak yine okumak. Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak veya kitab-ı kebir-i kâinat okumak. 

Bediüzzaman’da “Vasiyetim şudur: Vasiyetim şudur: “Okumak; yine okumak, yine okumak! Sonra, birbirinizin elini sıkı tutmak, ittihat etmek, ittifak âleminde yaşamak! İttifakta kuvvet, ittihatta hayat, uhuvvette saadet, hükûmette selâmet var. İttihadın habl-i metînini, muhabbetin dayanıklı halatını sıkı tutun ki, sizi belâlardan kurtarsın. Güzelce kulak veriniz, dinleyiniz.” diyerek okumanın önemini vurgulamıştır. (Eski Said Dönemi Eserleri)

Başarının temel prensiplerinden biri de inanmak. Kendine inanmak, başaracağına inanmak. İman ve inanç bizlerin en önemli güç kaynağı. İnanan bir insan hedefi yolunda her türlü zorluğa göğüs gerer ve her türlü fedakârlıkta bulunur. Nitekim Bediüzzaman’ın hayatına baktığımızda kusursuz bir inanç örneği görmekteyiz. Azim, fedakârlık, sebat, her daim çalışmanın en güzel örneklerindendir Bediüzzaman.

Başarının olmazsa olmazlarından biri eğitimdir. Bediüzzaman eğitime hayatı boyunca önem vermiş ve Medresetüzzehra projesiyle eşsiz bir eğitim modeli oluşturmuştur. Başarının önündeki en önemli engeller cahillik ve yeteneklerin geliştirilememesidir. Bu engelleri kaldıracak şey ise eğitimdir. Bediüzzaman “Bizim üç düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilâfır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet ve ittifak silâhlarıyla mücadele edeceğiz.” sözleriyle başarısızlığa adeta set çekmiştir.

Başarılı olmak için diğer bir şart her şeye el atmamaktır. Bir konuda uzmanlaşan ve kendini o alanda geliştiren insanların başarılı oldukları görülmüştür. Cenab-ı Allah kâinatı yaratırken taksimü’l-a’mal kaidesini işlettirmiştir. Bediüzzaman Muhakemat adlı eserinde “Bir şahıs çok fenlerde meleke sahibi ve mütehassıs olamaz. Ancak ferid bir adam, dört veya beş fenlerde mütehassıs olabilir. Umuma el atmak umumu terk etmek demektir.” sözleriyle başarının bir anahtarını daha bizlere vermiştir.

Motivasyonu yüksek tutmakta başarının olmazsa olmazlarından. Bediüzzaman, Münâzarât adlı eserinde hayatın bir faaliyet olduğunu, şevkin ise bineği olduğunu söyler.

Son kaide ise karşımıza çıkan engellere karşı yılmamaktır. Denedik, ama olmadı mı? bir daha denemeliyiz. Cenab-ı Allah “sabırlı olun, sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın” (Al-i İmran Sûresi, 200) buyurmuştur. Bediüzzaman’da “Evet, size meşakkatte büyük rahat var. Zira fıtratı müteheyyic olan insanın rahatı yalnız say ve cidaldir.” sözleriyle çalışmanın önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Cenab-ı Allah bizleri başarı yolunda yılmadam devam edenlerden eylesin inşallah amin.

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