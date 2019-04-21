İstanbul’da lâle mevsimi

Gelen bahar mevsiminin ilk müjdecilerinden bir tanesi de renk renk açan lâlelerdir. İstanbul’da da lâle mevsimi coşkuyla karşılar baharı. Şehrin dört bir yanına ekilen lâle soğanları bahar için gün sayar âdeta.

Belki siz de Emirgân’ın lâle bahçelerini duymuşsunuzdur. İstanbul’da lâlelere ev sahipliği yapan Emirgân bu yıl da eşsiz renkleriyle mektubat-ı Rabbaniyeleri sergiliyor.

Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında İstanbul halkını tefekküre dâvet eder lâleler. Canlı, parlak, albenili renkleri ile doyumsuz bir ziyafet sunar gözlere ve gönüllere. Lâlenin fıtratında incelik ve zerafet, duruşunda ve endamında ise asalet vardır. Aynı zamanda barışın en güzel örneklerinden birini sunar insanlara. Bir arada yaşamanın güzelliklerini anlatır. Sık sık dikilmiş lâleler birbirini ezme ve yerini alma telâşı içinde olmadan toprak üzerine barış içinde ve ahenkle yaşarlar yeryüzünde. Aynı zamanda dimdik duran gövdesiyle kararlılığı ve doğru yolu temsil ederken, hafifçe eğilmiş başlarıyla da tevazuun simgesi olurlar. Aynı zamanda lâleler şefkatli merhametlidirler. Dikenleri yoktur, kimsenin elini kanatmak niyeti taşımazlar. Zehirsizdirler kimseye zarar vermezler.

Lâlenin en önemli özellikleriden bir tanesi kışın kardelenden sonra açan ilk çiçek olmasıdır. Ortalama 1,5 ay gibi kısa bir ömürleri vardır. Vazifelerini kısa sürede tamamladıktan sonra veda ederler bizlere.

İslâm tasavvufunda ise lâle Allah’ı, gül Hz. Muhammed’i (asm) temsil eder. İslâm tasavvufunda insan-ı kâmil olan Peygamber Efendimiz (asm) Arap harfleri arasından Elif ile remzedilmektedir. Lâle çiçeğinin tek dallı, gövde kısmının dimdik ve tek bir saptan oluşup tek bir çiçek vermesi dolayısıyla Elif harfiyle lâle arasında bir benzetme yapılmıştır. Aynı zamanda Arap harfleriyle lâlenin yazımı ve Allah lâfzının yazımı aynı harflerle yapılmaktadır.

Allah’ın varlığına ve Cemal sıfatına bir delil olan lâleleri tefekkür etmek isterseniz, lâle bahçelerini ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Nisan ve Mayıs aylarının güzelleri olan lâleler başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında sizleri bekliyorlar.