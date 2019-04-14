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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Güzellik terapisi

Ece İrem Toros
14 Nisan 2019, Pazar
Bir güzellik gördüğümüz zaman genellikle ilk yaptığımız şey ya cep telefonlarımıza sarılıp, o anı kaydetmek, veya bunu cümlelere dökerek arkadaşlarımızla paylaşma istediği oluyor.

Ancak eşsiz bir güzellikte yaratılmış bu kâinat karşısında bazen hislerimizi kelimelere dökemeyeceğimiz, fotoğrafla anlatamayacağımız güzellikler çıkıyor karşımıza. İşte tam o an güzelliğin terapisi başlıyor ruhumuzda. Güzellik bizleri tamir ediyor adeta. Ruhumuzu yeniden canlandıyor.

Güzelliklerle iç içe olmak bizleri rahatlatan, teselli veren bir ruh halinde olmamızı sağlıyor. Teknoloji asrının çocuklarına ve kirlenen dünyanın insanlarına güzellik terapisi ruhî bir temizlenme sağlıyor.

Güzellik nedir diye soracak olursak, elbette kişiden kişiye göre değişen, yüzlerce tanım yapılabilecek ucu açık bir soru olacaktır. Herkesin kendi içinde tanımladığı “güzellik” kavramı farklı olacaktır. Ancak bu noktada bizleri ortak paydada buluşturan şey güzelliğin bizlerde oluşturduğu halet-i ruhiye aslında. Herkes kendi en güzelinde güzel duygular hissediyor. Burda asıl kilit nokta ise, gerçek güzelliği tanımaktan geçiyor. Herkesin kendi “güzeli” onu asıl En Güzel’e götürdüğü zaman, hakikî güzelliğe ulaşılmış oluyor. 

Bir anne için çocuğunun mutluluğu, bir öğretmen için öğrencilerinin başarısı, bir tefekkür anı için bir çiçeğin renkleri, desenleri ve kokusu, güzeli oluşturuyor belki. Ama kişiler o güzellikten asıl en güzele, Rabbine ulaştığı zaman güzelliği bulmuş oluyor. Ve hayretle bakıyor artık etrafında ki her şeye. 

Fark ediyor ki en güzelden gelen her şey en güzel. Fark ediyor ki, kâinatta yaratılan her şey en güzel haliyle yaratılmış.

Bu bakış açısını kazanmış insanlar her şeyin Cenab-ı Hak’tan yani “En Güzel”den geldiğini bilerek yaşayınca bütün dünyası güzelliklerle doluyor. Hİç mi kötü bir şey olmuyor derseniz, zahiren kötüymüş gibi olan hadiseler dahi, bu bakış açısıyla güzelleşmiş oluyor. 

Bediüzzaman’ın Muhakemat adlı eserinde “Hilkatte hayır asıl, şer ise tebeidir. Hayır küllî, şer cüz’îdir.” sözleri yaratılış itibariyle hayrın asıl olduğunu vurguluyor. Hayrın asıl olduğu bir dünya da ise güzellik olmazsa olmaz netice olarak çıkıyor karşımıza. Güzelliğin terapisi de aslında tam olarak bu demek.

Güzellik terapisi ile, güzel gören gözler ile, güzel bakış açıları ile bizleri güzelleştiren hiç şüphesiz İslâmiyet’in ta kendisi. Cenab-ı Allah bizleri sonsuz güzellik olan Cennetin de buluştursun inşallah, amin.

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