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27 NİSAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Şevkin en güzel hali

Ece İrem Toros
27 Nisan 2019, Cumartesi
Nisan ayı demek benim için programlar ve faaliyetler ayı demek. Programların yoğunlaştığı, şevkimizin arttığı, gayretle çalıştığımız Nisan ayı bu yılda her zaman ki gibi dopdolu geçiyor, elhamdülillah.

Geçtimiz günlerde Ankara'da düzenlenen masa çalışmalarına katılan biz gençler, çok istifadeli bir haftasonu geçirdik. Cumartesi günü başlayan masa çalışmaları ile milliyetçilik konusunu irdeledik ve araştırdık. Deklarasyon maddeleri ile sonuçlarımızı herkesle paylaştık. Masa çalışmaları bizleri geliştirmek için güzel bir zemin oluşturdu. Ancak bunun yanında Türkiye'nin dört bir yanından gelen kardeşlerle tanışma imkânı bulduk. Uzun zamandır görmediğimiz insanlarla tekrardan aynı çatı altında bulunmanın mutluluğu vardı hepimizde. Tabi ki bir de bizler için hazırlanmış küçük hediyeler mutluluğumuzu biraz daha arttırdı. Pazar günü gerçekleştirilen programda ise kendi masamızdan çıkan maddelerin okunması bizleri gururlandırırken diğer kardeşlerin masalarının maddelerini dinlemek de bizler için çok istifadeli oldu. 

Masa çalışmalarına katılmayan, ancak gençlik kongresine günü birlik gelmiş abiler ve ablalarımızı yeniden görmek de bizler için çok güzeldi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen otobüsler Ankara'yı adeta nurlandırmıştı. Gerçekleştirilen bu umumî programlar dostların şevklerini düşmanların ise inatlarını tahrik ediyor adeta. Bediüzzaman Mesnevî-i Nuriye'de "Genişleyen emr-i Rabbanisi tebliğ edilince, şiddet-i şevk ile kabını parçalar. Demiri bozar, kendisi buz olur" sözleri ile, bizlere şevkin önemini vurgulamış. Şiddetli şevkin her türlü zorluğu yenmede etkili bir iksir olduğunun altını çizmiş Bediüzzaman. Su dahi o şiddetli şevk ile büyük bir kuvvet kazanıp demiri bozabiliyorsa, Risale-i Nur Talebeleri de hizmet-i imaniyede şevkleri ile büyük bir kuvvet kazanıp her türlü zorluğa göğüs gerebiliyorlar. Biz gençler için ise o kuvvetli şevkin büyük bir kısmını gerçekleştiren umumî programların oluşturduğu kanaatindeyim. Sınav haftası olmasına rağmen programa iştirak eden, yorgunluk nedir bilmeyen, her türlü fedakârlığı gösteren gençleri harekete geçiren şey bu şevkin ta kendisi. Ankara Gençlik Kongresi de bunun en güzel örneklerinden biriydi. Şevkimizin artmasına vesile olan, bizleri bir araya getiren, emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

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