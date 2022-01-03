16 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

Aralarında ahşap mobilya imalatçısı, ayakkabı imalatçısı, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, güzellik uzmanı ve kuaförün de bulunduğu 16 meslek için Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdi.

“Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” Resmî Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, iş kazaları açısından “tehlikeli” ve “çok tehlikeli” sınıftaki ahşap mobilya ile ayakkabı imalatçıları, baca yağlı kanal temizleme personeli, boyama operatörü, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, güzellik uzmanı, kesimci (ayakkabı), kuaför, mobilya döşemecisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı, saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü meslekleri için Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

Bu mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler, alınan karardan itibaren 12 ay sonra çalıştırılamayacak. “Meslekî Eğitim Kanunu”na göre ustalık belgesi alanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için belge şartı aranmayacak.