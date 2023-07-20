2023-YKS’ye rekor başvuru

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran’da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildiren Ersoy, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM’nin, “https: //sonuc.osym. gov. tr” adresi üzerinden erişebileceklerini söyledi. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS’ye başvuran aday sayısı itibarıyla rekor kırıldığını, 3 milyon 500 binin üzerinde adayın sınava başvurduğunu bildirerek, “Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır.” ifadelerini kullandı.
AA