7 aydır atamaları yapılmadı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklamasının üzerinden yedi ay geçti ama o sınavda başarı sağlayan öğretmenler hala atanamadı.

Bu sınavda alınan skorlar öğretmenler için bir yıl geçerli. Yani atanamazlarsa hakları yanacak. Aylardır muhatap bulamadıklarını söyleyen öğretmenler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emekli maaşları üzerinden yaptığı hesabı hatırlatıp “Kasada para kalmadığı için mi oyalanıyoruz?” dedi. Diken’e konuşan öğretmenler şunları dedi: “Belirsizlik var. Muhatap bulamıyoruz. Atama yapılmayacaksa bari onu açıklasınlar. KPSS kurslarının ücretleri ortada. Giden zamanımız ortada. Devlet bunları karşılayacak mı? Hayır. Özel sektördeki öğretmenler asgari ücret seviyesinde. Biz harcamalarımızdan kısarak, ailemize ayıracağımız vakitten alarak bu sınava hazırlandık. Sonuç? Hiç. Seçimden önce mülakatsız atama demişlerdi. Mülakatı da kaldırmadılar.” Özel sektörde çalışan öğretmenlerin çoğu asgari ücrete mahkum. Özel kurumlar her ne kadar öğrenci kayıt ücretlerine yüzde 100’den daha fazla zam yapsa da bunu öğretmenlere yansıtmıyor. Haber Merkezi

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