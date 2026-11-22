Kitap Köşesi

Vız vız bir yaprağın üstüne yatacakken bir güvercin gördü. Bu barış güverciniydi. Hal-hatır sordular birbirlerine. Barış güvercini zeytin dalı arıyordu. Nerede bulacağını bilmediği için Vız Vız’dan yardım istedi. Vız Vız güneye doğru gidelim, diyerek yardım etti. Yolda zeytinin kolay yetişmediğini ayrıca zeytinin yağı, çekirdeği, suyunun çok faydalı olduğunu söyledi. Çok geçmeden zeytin ağaçlarının olduğu bölgeye ulaştılar. Bir zeytin dalı aldılar. Vız Vız barış güvercini ile uçmaktan dolayı çok mutlu oldu.

Benim de böyle bir hatıram var. Kardeşimle bazen tartışırız. Maalesef bazen de birbirimize küseriz. Sonra bu davranışlarımızı detaylı bir şekilde düşünürüz. Düşündüğümüzde küsmenin ne kadar yanlış olduğunu daha iyi anlarız. Hatamızı anlayınca barışmak için âdeta birbirimize zeytin dalı uzatarak sarılır, barışırız. Sizin de böyle bir hatıranız var mı can kardeşlerim?

